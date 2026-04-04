Terremoto de magnitude 5,9 atinge mar das Molucas, na Indonésia

Um terremoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingiu neste sábado, 4, o mar das Molucas, entre as ilhas de Molucas e Celebes, na Indonésia, na mesma área afetada na quinta-feira, 2, por um tremor de 7,4 que resultou em uma morte e vários feridos.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), responsável pelo monitoramento sísmico global, o abalo foi registrado a 111 quilômetros a leste de Bitung, cidade da ilha de Celebes com cerca de 230 mil habitantes. O hipocentro do terremoto ocorreu a 48 quilômetros de profundidade sob o leito do mar.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico não emitiu aviso em decorrência deste tremor. Na quinta-feira, entretanto, o tremor mais forte naquela região gerou alerta de tsunami, com previsão de ondas entre 0,3 e 1 metro em áreas costeiras, que foi cancelado algumas horas depois.

A Indonésia está localizada sobre o Anel de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica e vulcânica, onde são registrados cerca de 7 mil terremotos anualmente, em sua maioria de intensidade moderada.