Como fazer sua foto virar figurinha do álbum da Copa do Mundo com o ChatGPT

Repórter
Publicado em 1 de junho de 2026 às 08h17.
Transformar uma foto pessoal em figurinha da Copa do Mundo virou tendência em 2026. O processo usa ferramentas de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT com geração de imagens, para criar cromos personalizados inspirados nos álbuns clássicos de futebol.
O método combina duas imagens: uma foto da pessoa que será retratada e uma referência visual de figurinha da Copa. A partir delas, o usuário envia um comando detalhado para que a IA produza uma versão personalizada no estilo de card colecionável.
O primeiro passo é separar uma foto com boa iluminação, rosto visível, fundo limpo e alta qualidade. Quanto melhor a imagem original, maior a chance de o resultado preservar os traços reais da pessoa.
Também é necessário usar uma imagem de referência de uma figurinha da Copa. Ela serve como modelo para o layout esportivo, a composição visual, as texturas, as sombras e a organização das informações no card.
No ChatGPT, o usuário precisa ter acesso à geração de imagens. Depois disso, basta enviar as duas imagens na conversa e inserir um prompt específico com as instruções para a criação.
O comando deve explicar que a IA precisa usar a imagem de referência como base de layout e a foto da pessoa como referência principal do rosto.
Um exemplo de prompt é:
"Crie uma figurinha colecionável de futebol inspirada nos álbuns clássicos da Copa do Mundo. Use a primeira imagem como referência do layout esportivo e a segunda imagem como referência principal da pessoa, preservando os traços reais sem alterar características físicas.
No centro, destaque um retrato em close de um jogador de futebol com expressão simpática e confiante, visual realista e iluminação de estúdio. A pessoa deve estar usando o uniforme da Seleção Brasileira.
Na parte inferior, inclua uma faixa escura com o nome '[SEU NOME]' em letras brancas maiúsculas. Abaixo do nome, adicione informações menores: data de nascimento, altura e peso, no formato de cards de atletas.
No canto inferior direito, adicione um selo retrô inspirado em editoras tradicionais de álbuns esportivos, sem copiar logotipos oficiais. Mantenha exatamente o mesmo estilo, textura, sombras e cores da figurinha original."
O usuário pode adaptar o prompt com nome, data de nascimento, altura, peso e outros dados que deseja incluir na figurinha. O comando também pode indicar o uniforme da Seleção Brasileira e pedir um retrato em close, com iluminação de estúdio.
A orientação principal é preservar os traços reais da pessoa, sem alterar características físicas. O pedido também deve evitar a cópia de logotipos oficiais, substituindo marcas por elementos retrô inspirados em álbuns esportivos.
Além do ChatGPT, o processo pode ser feito no Gemini, do Google.
A lógica é a mesma: enviar uma foto pessoal, uma imagem de referência e um prompt com as instruções do resultado desejado.
Também há alternativas como o App My Panini, o site da Coca-Cola e o Canva combinado com IA. No Canva, o usuário pode gerar a imagem base em uma ferramenta de inteligência artificial e depois montar o layout com textos e elementos visuais.
Depois que a imagem for criada, basta salvar o arquivo e compartilhar em redes sociais, aplicativos de mensagem ou plataformas de vídeo.
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