Como fazer sua foto virar figurinha do álbum da Copa do Mundo com o ChatGPT

Transformar uma foto pessoal em figurinha da Copa do Mundo virou tendência em 2026. O processo usa ferramentas de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT com geração de imagens, para criar cromos personalizados inspirados nos álbuns clássicos de futebol.

O método combina duas imagens: uma foto da pessoa que será retratada e uma referência visual de figurinha da Copa. A partir delas, o usuário envia um comando detalhado para que a IA produza uma versão personalizada no estilo de card colecionável.

O que é preciso para criar a figurinha?

O primeiro passo é separar uma foto com boa iluminação, rosto visível, fundo limpo e alta qualidade. Quanto melhor a imagem original, maior a chance de o resultado preservar os traços reais da pessoa.

Também é necessário usar uma imagem de referência de uma figurinha da Copa. Ela serve como modelo para o layout esportivo, a composição visual, as texturas, as sombras e a organização das informações no card.

No ChatGPT, o usuário precisa ter acesso à geração de imagens. Depois disso, basta enviar as duas imagens na conversa e inserir um prompt específico com as instruções para a criação.

Prompt para usar no ChatGPT

O comando deve explicar que a IA precisa usar a imagem de referência como base de layout e a foto da pessoa como referência principal do rosto.

Um exemplo de prompt é:

"Crie uma figurinha colecionável de futebol inspirada nos álbuns clássicos da Copa do Mundo. Use a primeira imagem como referência do layout esportivo e a segunda imagem como referência principal da pessoa, preservando os traços reais sem alterar características físicas.

No centro, destaque um retrato em close de um jogador de futebol com expressão simpática e confiante, visual realista e iluminação de estúdio. A pessoa deve estar usando o uniforme da Seleção Brasileira.

Na parte inferior, inclua uma faixa escura com o nome '[SEU NOME]' em letras brancas maiúsculas. Abaixo do nome, adicione informações menores: data de nascimento, altura e peso, no formato de cards de atletas.

No canto inferior direito, adicione um selo retrô inspirado em editoras tradicionais de álbuns esportivos, sem copiar logotipos oficiais. Mantenha exatamente o mesmo estilo, textura, sombras e cores da figurinha original."