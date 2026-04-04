Terremoto no Afeganistão mata 12 pessoas; oito eram da mesma família

Doze pessoas morreram após um terremoto de magnitude 5,8 atingir várias regiões do Afeganistão na noite de sexta-feira, 3, segundo um balanço atualizado pelo governo do país e pelo Crescente Vermelho, conforme apuração da AFP.

Entre os mortos, oito pertenciam à mesma família, cuja casa desabou na área de Gosfand Dara, distrito de Bagrami, próximo a Cabul, informou a EFE. O único sobrevivente é um menino de 2 anos, retirado dos escombros e em atendimento no Hospital Sehat-e-Tifl.

O tremor ocorreu por volta das 20h40 (13h10 horário de Brasília) a uma profundidade de 186 quilômetros, com epicentro situado 35 km ao sul de Jurm, na província montanhosa de Badakhshan, no nordeste do país.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo foi sentido em diversas províncias afegãs, incluindo Cabul, causando danos em residências e deixando famílias soterradas.

"Infelizmente, 12 pessoas morreram e quatro ficaram feridas devido ao tremor", informou no X o vice-porta-voz do governo talibã, Hamdullah Fitrat.

O balanço foi confirmado à AFP pelo porta-voz do Crescente Vermelho afegão, Abdul Qadeem Abrar, que detalhou que as mortes ocorreram na província de Cabul.

Segundo a EFE, as operações de busca e resgate nas áreas afetadas foram concluídas neste sábado, 4, mantendo o número de óbitos confirmado. Além da família de oito membros, outras residências próximas também foram destruídas, enquanto equipes médicas permanecem em alerta.

O Afeganistão está situado em uma zona de intensa atividade sísmica, especialmente ao longo da cordilheira do Hindu Kush, na junção das placas tectônicas euro-asiática e indiana. Em agosto de 2025, um terremoto de magnitude 6 atingiu as províncias orientais de Kunar, Laghman e Nangarhar, deixando mais de 2.200 mortos.

O país enfrenta ainda desafios adicionais devido a desastres naturais recentes: na semana passada, fortes chuvas e inundações causaram mais de 53 mortes, deixaram 85 feridos e destruíram milhares de casas, deslocando centenas de famílias.

*Com informações da AFP e EFE