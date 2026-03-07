Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Terremoto de magnitude 5,5 atinge Bengkulu, na Indonésia

Abalo sísmico ocorreu a 56 km de profundidade e foi sentido em cidades próximas, como Sungai Penuh, Curup e Bengkulu.

Não há relatos de danos graves. (usgs.gov/Reprodução)

Não há relatos de danos graves. (usgs.gov/Reprodução)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de março de 2026 às 16h22.

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região de Kota Bengkulu, na Indonésia neste sábado, 7, por volta das 23h58 (horário local), segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico (EMSC). O tremor ocorreu a uma profundidade de 56 km e teve epicentro próximo à cidade de Bengkulu.

Outras agências, como a rede de sismógrafos civis RaspberryShake e o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), confirmaram a magnitude de 5,5. O abalo foi sentido de forma leve por moradores de cidades próximas, incluindo Sungai Penuh (102 km), Curup (115 km) e a própria Bengkulu (119 km), mas não há relatos de danos significativos até o momento.

Acompanhe tudo sobre:IndonésiaTerremotos

Mais de Mundo

Emirados Árabes e países do Golfo sofrem novos ataques de mísseis do Irã

Guerra no Irã: pedido de desculpas, ataques de drone e pressão de Trump marcam oitavo dia

Trump reúne presidentes da América Latina nos EUA em meio a disputa com a China

Irã vai jogar a Copa? Milhares de iranianos em Los Angeles querem saber

Mais na Exame

Ciência

Por que chocolate faz mal para os cachorros?

Inteligência Artificial

IA turbina deepfakes e preocupa em ano eleitoral

Esporte

Rayssa Leal vai à final do Mundial de Skate Street entre as melhores colocadas

Marketing

A mordida do CEO não é só meme. Ela é crise de governança de marca