Terremoto de magnitude 5,5 atinge Bengkulu, na Indonésia

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região de Kota Bengkulu, na Indonésia neste sábado, 7, por volta das 23h58 (horário local), segundo o Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico (EMSC). O tremor ocorreu a uma profundidade de 56 km e teve epicentro próximo à cidade de Bengkulu.

Outras agências, como a rede de sismógrafos civis RaspberryShake e o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), confirmaram a magnitude de 5,5. O abalo foi sentido de forma leve por moradores de cidades próximas, incluindo Sungai Penuh (102 km), Curup (115 km) e a própria Bengkulu (119 km), mas não há relatos de danos significativos até o momento.