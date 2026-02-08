Terremoto de 5,5 graus de magnitude atinge Cuba

Cuba: terremoto ocorreu a 15 quilômetros.de profundidade (USGS/Reprodução)
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13h10.
Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu Cuba neste domingo, 8, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e do Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico ((EMSC).
O EMSC informou que, inicialmente, o tremor havia sido estimado em magnitude 5,9, mas o valor foi revisado para 5,5. O terremoto ocorreu a uma profundidade de cerca de 15 quilômetros.