Terremoto de 5,5 graus de magnitude atinge Cuba

O terremoto ocorreu a uma profundidade de cerca de 15 quilômetros

Cuba: terremoto ocorreu a 15 quilômetros.de profundidade (USGS/Reprodução)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 13h10.

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu Cuba neste domingo, 8, de acordo com dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e do Centro Sismológico Europeu-Mediterrânico ((EMSC). 

O EMSC informou que, inicialmente, o tremor havia sido estimado em magnitude 5,9, mas o valor foi revisado para 5,5. O terremoto ocorreu a uma profundidade de cerca de 15 quilômetros.

