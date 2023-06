Tencent e NetEase dominam 80% da receita das desenvolvedoras de jogos listadas da China no 1º tri

A Tencent Holdings e a NetEase, os gigantes do setor de jogos, foram responsáveis por mais de 80% da receita total das dez maiores desenvolvedoras de jogos listadas da China nos primeiros três meses deste ano.

De acordo com os relatórios de ganhos do primeiro trimestre, as outras empresas do ranking viram suas receitas operacionais encolherem devido ao ritmo mais lento de lançamentos de novos jogos, menor renda proveniente de jogos existentes e menos jogadores ativos online, entre outros fatores.

Uma análise realizada pela empresa de pesquisa de mercado GameLook, divulgada no final de abril, revelou que sete dos dez jogos móveis mais populares na China, no período de três meses encerrado em 31 de março, foram lançados pelas empresas Tencent e NetEase.

“Prevê-se que a indústria de jogos da China continue sendo dominada pela Tencent, NetEase e MiHoYo Network Technology”, afirmou Jiang Xiaoxiao, diretor-executivo da empresa de consultoria China Insights.

A Tencent conquistou cerca de metade da receita do mercado interno no trimestre, um aumento significativo em relação aos 40% registrados no ano anterior, enquanto as empresas de jogos de menor porte perderam ainda mais participação no mercado.

Os negócios de jogos da Tencent voltaram a apresentar crescimento, com a receita operacional da empresa com sede em Shenzhen registrando um aumento de 11% no primeiro trimestre, atingindo 48,3 bilhões de yuans (US$ 6,8 bilhões) em comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita proveniente da China cresceu 6,4%, totalizando 35,1 bilhões de yuans, o primeiro crescimento desde o mesmo período do ano passado, enquanto a receita internacional registrou um aumento recorde de 25%, totalizando 13,2 bilhões de yuans.

A NetEase também registrou um aumento de 7,6% em sua receita operacional com jogos no primeiro trimestre, atingindo 20,1 bilhões de yuans em comparação com o mesmo período do ano anterior, o que corresponde a 80% da receita total da empresa com sede em Hangzhou.

A ampliação do número de licenças de jogos lançados na China este ano tem proporcionado oportunidades para que as desenvolvedoras locais lancem novos jogos e conquistem uma fatia maior do mercado. De acordo com a lista de produtos a serem lançados, uma série de títulos será disponibilizada ao longo do ano, o que promete intensificar a competição.

Até o final do mês passado, a China havia aprovado 433 licenças para jogos online desenvolvidos no país e 27 para jogos importados, apenas neste ano.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: IThome

Imagem principal: Luo Huanhuan/ Xinhua