Atividade de serviços na China atinge o maior nível em 2 anos e meio em maio

A atividade no setor de serviços na China expandiu para o nível mais alto em dois anos e meio em maio, impulsionada pelo consumo pós-Covid, que continua liderando a recuperação econômica do país, de acordo com os resultados de uma pesquisa privada liderada pela Caixin.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços da Caixin registrou 57,1 em maio, acima dos 56,4 de abril, estendendo os ganhos pelo quinto mês consecutivo, conforme mostraram os dados divulgados hoje pelo grupo de mídia financeira Caixin. Uma leitura acima de 50 indica expansão.

O PMI abrangente da China da Caixin subiu para 55,6 no mês passado, ante 53,6 em abril, atingindo um novo patamar desde 2021, impulsionado pelos setores de serviços e manufatura, o que indica uma aceleração na expansão da produção e das operações. O PMI de manufatura da Caixin foi de 50,9 em maio, voltando ao território de expansão após dois meses.

Os PMIs oficiais de manufatura e serviços de maio, publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, caíram 0,4 e 1,3 pontos percentuais, para 48,8 e 53,8, respectivamente.

Os índices oficiais são compilados pelo governo e incluem 3.000 empresas, a maioria estatal, enquanto o PMI Caixin acompanha 500 empresas, geralmente de menor porte e privadas.

Economia chinesa

A força do setor de serviços em comparação com a indústria manufatureira ainda é uma característica proeminente da economia chinesa, mas o emprego e as expectativas de mercado enfraqueceram no mês passado, afirmou o Dr. Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group.

A piora na situação do emprego, a queda nos níveis de preços e o enfraquecimento do otimismo no setor manufatureiro indicam que “o crescimento econômico carece de impulso interno e as entidades de mercado não possuem confiança suficiente, ressaltando ainda mais a importância de expandir e restaurar a demanda”, disse Wang.

Os subíndices de atividade de negócios e novos pedidos no setor de serviços apresentaram uma pequena recuperação em maio, atingindo o segundo nível mais alto desde dezembro de 2020. A demanda anteriormente contida foi liberada e as condições de negócios gradualmente voltaram ao normal após a flexibilização dos controles da Covid-19 na China, de acordo com as empresas pesquisadas. No entanto, os pedidos de exportação caíram para o menor nível deste ano.

Índice de emprego no setor de serviços apresentou leve queda, mas permanece acima de 50. Segundo a pesquisa, empresas precisam ampliar a capacidade de produção e preencher vagas à medida que o mercado se recupera, observaram os participantes da pesquisa. Os crescentes custos trabalhistas e de matéria-prima impulsionaram os custos de produção, com o subíndice de preços de insumos permanecendo acima de 50.

O subíndice de expectativas de operação empresarial no setor de serviços caiu pelo quarto mês consecutivo, atingindo o menor patamar deste ano, mas ainda acima da média do ano passado. As expectativas de crescimento continuam sustentadas por uma forte recuperação após o alívio dos controles da Covid, uma demanda mais forte dos clientes e planos de expansão das empresas, destacaram os entrevistados.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Caixin Global