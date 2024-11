Tempestade Rafael ganha força e se torna furacão a caminho das Ilhas Cayman e Cuba

A tempestade tropical Rafael se intensificou e passou a ser considerada um furacão de categoria 1 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson nesta terça-feira, ao se aproximar das Ilhas Cayman e de Cuba, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

Rafael apresenta ventos máximos sustentados de 120 km/h e está cerca de 35 quilômetros a sudeste de Grand Cayman e 495 quilômetros a sul-sudeste de Havana, Cuba, de acordo com uma atualização do órgão.

O sistema recebeu alertas de furacão para as Ilhas Cayman, no Caribe, e para várias províncias do oeste de Cuba.

O centro meteorológico com sede em Miami, na Flórida, diz que o sistema está se movendo rapidamente para o noroeste com uma velocidade de 24 km/h.

De acordo com um provável padrão de trajetória, Rafael se moverá nesta noite perto das Ilhas Cayman para se aproximar do oeste de Cuba na quarta-feira. Depois, seguirá em direção ao sudeste do golfo do México.

Rafael levará uma maré de tempestade de até um metro acima do nível normal do mar para partes das Ilhas Cayman e até cerca de 2,5 metros ao longo da costa sul de Cuba, incluindo a Ilha da Juventude.

O NHC também alerta para a possibilidade de chuvas fortes causadas pela tempestade em áreas do oeste do Caribe até a madrugada de quinta-feira, principalmente na Jamaica, nas Ilhas Cayman e no oeste de Cuba.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), a temporada de furacões do Atlântico, que começou oficialmente em 1º de junho e termina em 30 de novembro, terá atividade “acima da média”, com entre oito e 13 furacões, incluindo de quatro a sete grandes furacões.

Dez furacões se formaram desde o início da temporada deste ano: Beryl, Debby, Ernesto, Francine, Helene, Isaac, Kirk, Lesley, Milton e Oscar, dos quais Beryl e Milton atingiram a categoria 5, a mais alta na escala de intensidade Saffir-Simpson.