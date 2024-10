Colapso da rede elétrica em Cuba se agrava com chegada do furacão Oscar

Cuba sofreu um novo colapso em sua rede elétrica com a chegada do furacão Oscar no domingo, 20, deixando milhões de pessoas sem eletricidade enquanto a nação luta para restaurar seu sistema de energia. O apagão, o quarto desde sexta-feira, 18, agravou as condições de vida dos cubanos que já enfrentavam dias de escuridão, calor intenso e escassez de alimentos. As informações são da CNN.

O furacão Oscar atingiu o litoral oriental de Cuba, próximo a Baracoa, no início da tarde de domingo, 20, como um furacão de categoria 1, com ventos de até 128 km/h. Mais tarde, o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos informou que Oscar havia enfraquecido para uma tempestade tropical e se movia em direção ao oeste sudoeste a 10 km/h. Mesmo assim, chuvas intensas de até 45 cm são esperadas no leste de Cuba até quarta-feira, 23, segundo o NHC.

Em Havana, onde mais de 216 mil pessoas tiveram temporariamente a eletricidade restaurada no domingo, o sistema elétrico voltou a falhar mais tarde no mesmo dia. A cidade, com uma população de 2 milhões de habitantes, permanece parcialmente sem luz, enquanto a população enfrenta filas longas para comprar pão e outros itens essenciais.

Protestos ocorreram em várias partes de Havana, onde moradores saíram às ruas batendo panelas e interrompendo o trânsito em meio à insatisfação crescente com a falta de energia. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, condenou os protestos, afirmando em um vídeo publicado nas redes sociais que o governo "não permitirá atos de vandalismo" que perturbem a tranquilidade da população.

Corte de eletricidade

Desde sexta-feira, 18, quando uma das principais usinas do país falhou, a maioria dos 10 milhões de habitantes de Cuba tem enfrentado cortes constantes de eletricidade, o que também afeta o fornecimento de água e a conservação de alimentos. Moradores de Havana têm se organizado em grupos de WhatsApp para compartilhar informações sobre quais áreas têm eletricidade e para armazenar medicamentos em geladeiras de amigos ou vizinhos com acesso temporário à energia.

A crise energética, exacerbada pela chegada do furacão Oscar, fez com que o governo cancelasse as aulas até quinta-feira e instruísse trabalhadores não essenciais a permanecerem em casa. A Embaixada dos Estados Unidos em Havana também anunciou que abrirá apenas para serviços de emergência nesta segunda-feira.

Autoridades cubanas culpam a crise energética por uma combinação de fatores, incluindo sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e os danos causados por recentes furacões. Em um discurso transmitido na última quinta-feira, 17, o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz explicou que o governo teve de paralisar parte da produção industrial do país para priorizar a geração de energia para a população.