Tempestade deixa oeste da Europa em alerta

A tempestade Ciaran acendeu o alerta em vários países do oeste da Europa, que se preparavam para vendavais e chuvas fortes em seus litorais do Atlântico a partir da noite desta quarta-feira, 1º.

Na França, a agência nacional Meteo-France advertiu que a tempestade pode causar ventos de até 170 km/h, principalmente na costa da Bretanha e da Normandia, e ondas de até 10 metros. Os departamentos de Finistere, Cotes-d'Armor e Manche, na costa atlântica, estão em alerta vermelho desde a 0h, informou a agência.

No Reino Unido, Kate Marks, representante da Agência de Meio Ambiente, informou que pode haver "inundações significativas”, e pediu aos motoristas que evitem essas regiões. “Algumas áreas do sul de Gales e do sudoeste da Inglaterra podem receber 80 mm de chuva”, projetou Dan Suri, do Serviço Nacional de Meteorologia.

Também são esperadas chuvas significativas no nordeste da Inglaterra, na Escócia e no leste da Irlanda do Norte nos próximos dois dias.

Ciaran chega ao Reino Unido menos de duas semanas depois de a tempestade Babet provocar inundações e deixar cinco mortos. Na Bélgica, autoridades decretaram alerta laranja para a costa de Flandres e amarelo para o restante do país, e pediram que a população seja cautelosa.

As cidades de Bruxelas, Antuérpia e Liège anunciaram o fechamento dos parques a partir da tarde de hoje. Os trens circularão mais lentamente amanhã, e estão previstos atrasos, informou a operadora nacional.

Na Espanha, autoridades de Madri pediram que os motoristas sejam cautelosos ao entrar e sair dos túneis. Também recomendaram que se evite caminhar debaixo de árvores. A agência meteorológica nacional emitiu um alerta de tempestade para as regiões da Galícia, Cantábria e dos Pirineus.