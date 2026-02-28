'Temos a sensação' de que relatos sobre morte de Khamenei são 'corretos', diz Trump

Donald Trump afirmou neste sábado, 28, que acredita que os múltiplos relatos sobre a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, durante a ofensiva de Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica são corretos, mas sem confirmar a notícia.

"Temos a sensação de que essa informação é correta", declarou, segundo a NBC News.

Em entrevista à emissora ABC News, Trump disse que "diversos" dirigentes iranianos morreram nos ataques deste sábado. Durante uma conversa telefônica com um jornalista do canal americano, o presidente disse ter "uma ideia bastante clara" sobre quem será o próximo líder do Irã.

Atualizações em breve.

*Com informações da AFP