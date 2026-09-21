Ensino remoto cresce entre profissionais que precisam estudar sem parar a carreira

Conciliar trabalho e educação é um desafio para quem já tem uma rotina profissional estabelecida. Horários fixos, deslocamentos e compromissos pessoais podem dificultar a participação em cursos presenciais.

Nesse cenário, o ensino remoto passou a ocupar um espaço maior na educação executiva, especialmente entre profissionais que precisam adquirir novas competências sem se afastar do trabalho.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37, uma alternativa para quem busca uma introdução aplicada à inteligência artificial sem precisar frequentar aulas presenciais.

Flexibilidade pesa na decisão de estudar

A OCDE aponta que adultos em meio de carreira enfrentam demandas simultâneas de trabalho e vida pessoal. Segundo o relatório Education Policy Outlook 2025, formatos modulares, digitais e híbridos podem reduzir barreiras de tempo e facilitar a participação em atividades de aprendizagem.

O levantamento também mostra que adultos de 35 a 54 anos participam menos de atividades de aprendizagem relacionadas ao trabalho do que aqueles de 25 a 34 anos. Na média dos países analisados, 43% dos adultos de 35 a 54 anos relataram ter participado de algum tipo de aprendizagem no último ano.

Para quem trabalha, a possibilidade de assistir às aulas de diferentes locais e organizar parte dos estudos de acordo com a própria agenda pode ser determinante.

O que muda na rotina do profissional

No modelo remoto, algumas barreiras deixam de fazer parte da rotina. Entre elas estão:

deslocamento até a instituição de ensino;

necessidade de reservar períodos específicos para aulas presenciais;

dificuldade de conciliar diferentes compromissos no mesmo dia.

Isso não significa que estudar online elimine a necessidade de planejamento. O profissional ainda precisa reservar tempo para aulas, leituras, exercícios e aplicação do conteúdo.

Inteligência artificial aumenta a necessidade de atualização

A discussão sobre educação executiva também ganhou uma nova dimensão com a expansão da inteligência artificial no ambiente de trabalho.

Ferramentas de IA generativa passaram a ser utilizadas em atividades como produção de textos, análise de informações, programação, atendimento e pesquisa. Para profissionais de diferentes áreas, isso cria a necessidade de compreender não apenas como usar as ferramentas, mas também seus limites e aplicações.

Para quem quer entender os fundamentos da inteligência artificial e suas aplicações no trabalho, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

A aprendizagem contínua, porém, não depende exclusivamente de cursos longos. A OCDE destaca que formações de curta duração, cursos online e outras modalidades de educação não formal podem ser caminhos relevantes para adultos que precisam atualizar competências ao longo da carreira.

Estudar sem sair do mercado de trabalho

A expansão do ensino remoto não significa apenas uma mudança no local onde a aula acontece. Ela acompanha uma transformação na própria relação entre carreira e educação.

Em vez de concentrar toda a formação no início da vida profissional, trabalhadores precisam atualizar conhecimentos em diferentes momentos. Isso inclui competências digitais, gestão, finanças e inteligência artificial.

O desafio passa a ser encontrar formatos que combinem flexibilidade, qualidade e aplicação prática, permitindo que o aprendizado seja incorporado à rotina profissional sem exigir necessariamente uma pausa na carreira.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME pode ser feito online em quatro aulas práticas por R$ 37, permitindo ao profissional conhecer conceitos e aplicações da inteligência artificial dentro de uma rotina de trabalho.