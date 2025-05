Tarifas de Trump: quando o 'tarifaço' vai começar a valer de verdade?

As tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump, conhecidas como as tarifas do "Dia da Libertação", fazem parte de uma estratégia agressiva para reequilibrar as relações comerciais dos Estados Unidos com o restante do mundo.

Anunciadas no início de 2025, essas medidas incluem impostos elevados sobre uma série de produtos importados, com o objetivo de aumentar a receita do governo, corrigir desequilíbrios comerciais e fortalecer a economia americana.

No entanto, as tarifas também geraram uma série de negociações e ajustes, com acordos importantes, como o que Trump firmou com a China para adiar a implementação de algumas dessas tarifas por 90 dias, dando tempo para um acordo mais abrangente entre as duas potências.

Confira abaixo as tarifas de Trump: