Trump se reúne com o novo líder sírio por mais de meia hora em Riad

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta quarta-feira por mais de meia hora com o presidente interino da Síria, Ahmed al Sharaa, após anunciar ontem a suspensão de todas as sanções contra o novo governo de Damasco para dar-lhes "uma oportunidade de serem grandes".

O encontro, que ocorreu durante uma reunião especial dos líderes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) em Riad, durou 33 minutos e representou a primeira vez em que líderes dos dois países se encontram em 25 anos.

A Casa Branca detalhou que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman estava presente na reunião, enquanto o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, participou por telefone e "parabenizou o presidente Trump por suspender as sanções à Síria", algo que o líder saudita descreveu como "corajoso".

Em um discurso na terça-feira em um fórum de investimentos na capital saudita, Trump anunciou que, após falar com o príncipe herdeiro saudita, decidiu suspender todas as sanções contra o novo governo em Damasco para estabilizar o país após a queda de Bashar al Assad em dezembro do ano passado, o que encerrou mais de meio século de governo da família Assad.

Na reunião, Trump disse a Al Sharaa que "tem uma grande oportunidade de fazer algo histórico por seu país" e o incentivou a aderir aos Acordos de Abraão para normalizar as relações com Israel, "remover todos os terroristas estrangeiros da Síria e deportar os terroristas palestinos".

Trump também lhe pediu que ajudasse os Estados Unidos a impedir o ressurgimento do Estado Islâmico (EI) na Síria e que "assumisse a responsabilidade pelos centros de detenção do EI no norte da Síria".

Al Sharaa, por sua vez, reafirmou seu compromisso de respeitar os acordos de 1974 com Israel nas Colinas de Golã e convidou empresas americanas a investir nos setores de petróleo e gás da Síria, segundo a Casa Branca.

Trump destacou que espera que Al Sharaa, que foi líder do braço sírio da Al Qaeda, mas moderou sua retórica ao longo dos anos e é apoiado por lideranças sunitas encabeçadas pela Arábia Saudita, tenha sucesso em estabilizar o país.

Nesse sentido, comentou que ordenou o fim das sanções porque "é a hora deles brilharem".

Bin Salman sediou uma reunião do GCC esta manhã, com a presença do emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, do rei do Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa, e do líder do Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah.