Tarifas de Trump poderão aumentar os preços da gasolina

As empresas de petróleo e gás dos Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade de o presidente Donald Trump bagunçar seus negócios e aumentar os preços na bomba ao impor tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e do México.

Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo, mas as refinarias do país são projetadas para transformar uma mistura de diferentes tipos de petróleo em combustíveis como gasolina e diesel.

Aproximadamente 60% do petróleo bruto que os Estados Unidos importam vêm do Canadá e cerca de 7% vêm do México. Muitas refinarias são configuradas para usar essas importações específicas e não podem mudar facilmente para petróleo de outros lugares.

Os analistas não têm certeza de como as tarifas de Trump podem afetar o mercado de petróleo - e quem arcará com as despesas adicionais. Os custos podem não ser significativos se as tarifas forem aplicadas apenas temporariamente, ou se o governo facilitar para as refinarias a obtenção de isenções para continuar comprando petróleo bruto canadense ou mexicano sem pagar mais.

Trump disse que as tarifas entrariam em vigor neste sábado. Na quinta-feira, ele sugeriu que poderia isentar o petróleo. No entanto, a medida ainda não tinha sido oficializada até a manhã de sábado.

Setor apoiou Trump

O setor de petróleo e gás foi um dos maiores apoiadores de Trump durante a eleição de 2024, doando mais de US$ 75 milhões para sua campanha, e o presidente fez da ajuda ao setor, por exemplo, afrouxando as regulamentações, uma prioridade política fundamental. Ele também prometeu reduzir os custos de energia para os consumidores.

Um porta-voz da Casa Branca não abordou diretamente como a imposição de tarifas sobre as importações de energia se alinharia com a meta de Trump de reduzir os preços. “Suas promessas se concentram em aproveitar as conquistas de seu primeiro mandato e reverter os retrocessos dos quatro anos anteriores”, disse o porta-voz, Harrison W. Fields, em um comunicado.

Entre os que provavelmente sofrerão um golpe se Trump não isentar os combustíveis fósseis estão os produtores de petróleo canadenses e as refinarias dos EUA, especialmente as do Meio-Oeste, que processam muito petróleo canadense e não têm um substituto pronto.

Os consumidores americanos em regiões que dependem do petróleo canadense também poderão ver os preços ligeiramente mais altos na bomba, principalmente se os fabricantes de combustível reagirem cortando a produção.

Os preços da gasolina no Meio-Oeste poderiam subir de 15 a 20 centavos de dólar por galão, com efeitos mais brandos em outras partes do país, disse Tom Kloza, chefe global de análise de energia do Oil Price Information Service.

Os Estados Unidos também compram gás natural, eletricidade e urânio - um elemento usado para produzir combustível para usinas nucleares - do Canadá.

Vai ser muito, muito complicado” se Trump avançar com as tarifas, disse Kloza. “Nunca lidamos com algo assim, certamente não na era moderna.”