"Tampão Tim": vice de Kamala é atacado por distribuir absorventes em escolas

Tim Walz, candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris, implantou um programa de distribuição de absorventes nas escolas de Minnesota, estado que é governador. A ação, no entanto, está sendo usada por republicanos para atacá-lo.

Em 2023, Walz assinou uma lei para obrigar as escolas a fornecer absorventes gratuitos nos banheiros frequentados por alunos do 4º ao 12º ano (equivalente ao ensino fundamental 2 e ensino médio no Brasil).

A lei determina que as escolas tomem medidas para que eventuais meninos trans também tenham acesso aos absorventes. Assim, algumas escolas passaram a colocá-los também nos banheiros masculinos.

Logo após a nomeação de Walz como candidato a vice, na terça, 6, republicanos vieram a público atacá-lo pela medida. "Como uma mulher, não há maior ameaça para a saúde da mulher do que líderes que defendem colocar absorventes em banheiros masculinos nas escolas", disse Karoline Leavitt, na Fox News, na terça.

Em seguida, começou a circular nas redes sociais a hashtag #TamponTim. Em inglês, tampon significa absorvente.

A campanha de Trump tem buscado caracterizar Kamala e Walz como defensores de um liberalismo exagerado nos costumes, algo que, na visão republicana, traria perigo aos valores conservadores.

A medida em Minnesota foi tomada após dados mostrarem que uma em quatro cada adolescentes em idade menstrual nos Estados Unidos enfrentam dificuldades para comprar absorventes.

A lei que passuo a fornecer absorventes gratuitos também aumentou as verbas para escolas e incluiu cursos de finanças pessoais no currículo do ensino médio.

A pressão republicana, no entanto, acabou fazendo com que várias pessoas, especialmente mulheres, viessem a público defender a medida de Walz, pois ajudará as meninas a perderem menos aulas ou enfrentarem constrangimentos por falta do produto.