Trump ordena reabertura do espaço aéreo da Venezuela após conversa com presidente interina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 29 de janeiro, a reabertura do espaço aéreo comercial sobre a Venezuela, segundo a Bloomberg. A decisão foi tomada após uma conversa telefônica com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez, e faz parte de um esforço para restabelecer as relações bilaterais após a operação que resultou na prisão de Nicolás Maduro.

Durante reunião de gabinete na Casa Branca, Trump afirmou que instruiu o Departamento de Transportes e o Pentágono a implementarem a medida ainda no mesmo dia. Segundo ele, cidadãos americanos poderão viajar para a Venezuela "muito em breve" com garantias de segurança. Rodríguez teria informado que o governo venezuelano está promovendo avanços na área de segurança.

Reação do setor

A American Airlines, por sua vez, informou que planeja retomar os voos diários para a Venezuela, condicionados à aprovação das autoridades e às avaliações de risco. “Temos mais de 30 anos de história conectando venezuelanos aos Estados Unidos e estamos prontos para renovar essa relação”, disse Nat Pieper, diretor comercial da companhia aérea, em um comunicado.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) havia emitido uma proibição emergencial de voos civis americanos sobre a Venezuela no início do mês, em meio à operação militar dos EUA. Os voos diretos entre os dois países estavam suspensos desde 2019.

Delcy Rodríguez declarou no início da semana que os Estados Unidos concordaram em desbloquear ativos soberanos venezuelanos retidos no exterior. Os recursos, segundo ela, seriam destinados a investimentos em saúde e energia. Trump afirmou ainda que empresas petrolíferas norte-americanas já estão no país avaliando oportunidades para expansão de suas operações.