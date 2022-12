Taiwan vai estender serviço militar obrigatório diante da pressão chinesa

Taiwan deve estender o serviço militar obrigatório para cidadãos do sexo masculino. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen declarou que o recrutamento aumentará dos atuais quatro meses para um ano inteiro a partir de 2024. Antigo tabu político, o serviço militar obrigatório se transformou em um imperativo diante da crescente agressão chinesa e da intensificação da competição entre Washington e Pequim.

"Esta foi uma decisão extremamente difícil", afirmou Tsai. "A paz depende da defesa nacional, e a defesa nacional depende de toda a população."

A líder também revelou que o pagamento do serviço militar, atualmente equivalente a US$ 212 por mês, seria aumentado para quase o salário mínimo, que deve subir para US$ 856 por mês em 2024. O treinamento também seria intensificado e expandido para envolver instrução sobre o uso de mísseis antitanque Javelin e drones.

LEIA TAMBÉM: