Supertufão 'muito perigoso' avança sobre ilhas dos EUA no Pacífico

Guam e as Ilhas Marianas do Norte, dois territórios americanos no Pacífico, se preparavam neste domingo, 5, para a chegada de um supertufão classificado como "muito perigoso" pelos serviços meteorológicos.

Com ventos sustentados de 260 km/h — o equivalente a um furacão de categoria 5 — e rajadas capazes de alcançar 315 km/h, o tufão Bavi deve atingir a região nas primeiras horas de segunda-feira.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) alertou para ventos intensos e danos potencialmente "catastróficos" já ao longo deste domingo.

O órgão prevê inundações significativas provocadas por chuvas torrenciais, além de alagamentos na faixa costeira.

As ondas podem chegar a 10,7 metros, o que tornaria as condições no mar "extremamente perigosas".

Cerca de 40 mil pessoas vivem nas Ilhas Marianas do Norte e outras 170 mil na vizinha Guam.

Os dois territórios já haviam sido atingidos em abril pelo supertufão Sinlaku, que deixou dezenas de milhares de moradores sem energia, derrubou árvores e arrancou telhados.

Em Guam, equipes da agência federal de gestão de emergências trabalham nos preparativos.

O centro de distribuição local reúne 1,1 milhão de litros de água, 1,2 milhão de refeições, 6.700 camas e 90 geradores. Cinco abrigos foram abertos em escolas, com capacidade para 1.900 pessoas — prioridade para quem vive em moradias mais frágeis.

Nas Ilhas Marianas do Norte, a corrida por suprimentos começou ainda no sábado.

Em Saipan, formaram-se filas de carros nos postos de combustível, enquanto moradores buscavam compensado em lojas de material de construção para reforçar janelas e estocavam comida e água nos mercados.

O cenário se soma a um alerta mais amplo: na sexta-feira, a Organização Meteorológica Mundial informou que o El Niño já se instalou no Pacífico tropical. O fenômeno, que costuma ocorrer a cada dois a sete anos e dura de nove a doze meses, aquece as águas do centro e do leste do Pacífico equatorial, alterando os padrões de vento e chuva em escala global.