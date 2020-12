Suíça autoriza uso não emergencial da vacina da Pfizer/BioNTech

A Suíça autorizou neste sábado (19) a vacina dos laboratórios Pfizer/BioNTech contra o coronavírus, anunciou a autoridade de regulamentação sanitária nacional Swissmedic. É o primeiro país a autorizar o uso não emergencial da vacina contra o novo coronavírus.

“Após uma análise meticulosa da informação disponível, a Swissmedic concluiu que a vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech é segura e suas vantagens são maiores que os riscos”, indicou em um comunicado. “Conseguimos tomar esta decisão rapidamente, garantindo o respeito às três condições essenciais: segurança, eficácia e qualidade”, declarou o diretor da Swissmedic, Raimund Bruhin.

Outros países, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, também já liberaram a vacina da Pfizer, mas apenas para uso emergencial. Os Estados Unidos autorizaram também o uso da vacina da Moderna.

De acordo com a Swissmedic, qualquer pessoa com 16 anos ou mais poderá ser vacinada contra o novo coronavírus. Para a proteção ideal, são recomendadas duas injeções intramusculares da vacina, com pelo menos 21 dias de intervalo. Segundo os estudos sobre a vacina da Pfizer-BioNTech avaliados pela Swissmedic, o nível de proteção oferecido sete dias após a segunda injeção é superior a 90% em adultos.

A Suíça, com 8,6 milhões de habitantes, garantiu o acesso a 15,8 milhões de doses de vacinas, negociadas com três laboratórios diferentes: três milhões com Pfizer-BioNTech, 7,5 milhões com Moderna e 5,3 milhões de doses com AstraZeneca. São necessárias duas doses por paciente para as três vacinas.

A Suíça registra todos os dias mais de 4.000 novos casos e mais de cem mortes. No total, o país registra 400.000 casos e 6.000 mortes desde o início da pandemia.

O governo suíço anunciou nesta sexta-feira novas medidas para conter a pandemia de covid-19. A partir de 22 de dezembro, os restaurantes, centros comerciais e esportivos e outros locais de lazer terão que fechar.

As lojas permanecerão abertas, mas com capacidade limitada. As restrições estarão em vigor até 22 de janeiro.