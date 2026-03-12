Lufthansa cancela voos para o Brasil diante de greve de pilotos

A greve de 48 horas de pilotos da Lufthansa, iniciada nesta quinta-feira, 12, resultou no cancelamento de voos que conectam a Alemanha ao Brasil.

A paralisação provocou o cancelamento de voos entre Frankfurt e São Paulo programados para quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13. De acordo com informações do site da companhia aérea, também foram canceladas duas operações no sentido contrário, com partidas de São Paulo para Frankfurt previstas para sexta-feira e sábado.

A mobilização afeta decolagens realizadas na Alemanha pela companhia principal da Lufthansa, assim como por suas subsidiárias Lufthansa Cargo, divisão de transporte de cargas, e Lufthansa CityLine, transportadora regional do grupo, segundo a emissora alemã Deutsche Welle.

Mesmo com a paralisação, a empresa informou que 60% dos voos de longa distância programados durante o período da greve deverá operar normalmente. Nas rotas de longa distância, a estimativa da companhia indica impacto em aproximadamente 40% das operações.

"Mais de 50% da programação de voos originalmente planejada poderá ser oferecida na quinta e na sexta-feira. Para voos de longa distância, a proporção chega a 60%", diz o comunicado. "Apesar da greve marcada para quinta e sexta-feira, a Lufthansa Cargo conseguirá operar mais de 80% de seus voos de carga".

A Lufthansa também informou que pretende utilizar aeronaves com maior capacidade para reduzir o impacto nas operações.

Impactos da greve no Irã

A paralisação ocorre após o sindicato ter evitado um movimento semelhante na semana anterior, diante das tensões que afetam viagens aéreas para o Oriente Médio, diante do conflito no Irã que deixou milhares de pessoas sem conseguir retornar a seus destinos. Voos com destino à região foram excluídos da greve.

O impasse entre pilotos e empresa está relacionado às negociações sobre contribuições da companhia para os planos de pensão.

Segundo o presidente do sindicato Vereinigung Cockpit, Andreas Pinheiro, ainda não existe proposta considerada significativa para atender às demandas apresentadas pelos pilotos.

A entidade sindical estima que a paralisação possa resultar no cancelamento de cerca de 300 voos por dia.

Este é o segundo movimento de greve dos pilotos da companhia em 2026. Em fevereiro, uma paralisação de 24 horas levou ao cancelamento de mais de 800 voos e afetou aproximadamente 100 mil passageiros.

Após aquela mobilização, a Lufthansa apresentou uma proposta de reformulação do sistema de pensões considerada neutra em termos de custo, acompanhada da possibilidade de negociação com um mediador externo sobre a organização das operações de voo e perspectivas de carreira para os pilotos.

O que os clientes da companhia devem fazer?

Passageiros afetados pelos cancelamentos de voos da Lufthansa receberão notificações por e-mail. Clientes que não receberem comunicação da companhia podem considerar que seus voos permanecem programados.

*Com informações da agência EFE.