Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Lufthansa cancela voos para o Brasil diante de greve de pilotos

Movimentação do sindicato ocorre em meio ao cancelamento de muitos voos ao Oriente Médio, em razão da guerra no Irã

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 15h25.

Tudo sobreViagens
Saiba mais

A greve de 48 horas de pilotos da Lufthansa, iniciada nesta quinta-feira, 12, resultou no cancelamento de voos que conectam a Alemanha ao Brasil.

A paralisação provocou o cancelamento de voos entre Frankfurt e São Paulo programados para quinta-feira, 12, e sexta-feira, 13. De acordo com informações do site da companhia aérea, também foram canceladas duas operações no sentido contrário, com partidas de São Paulo para Frankfurt previstas para sexta-feira e sábado.

A mobilização afeta decolagens realizadas na Alemanha pela companhia principal da Lufthansa, assim como por suas subsidiárias Lufthansa Cargo, divisão de transporte de cargas, e Lufthansa CityLine, transportadora regional do grupo, segundo a emissora alemã Deutsche Welle.

Mesmo com a paralisação, a empresa informou que 60% dos voos de longa distância programados durante o período da greve deverá operar normalmente. Nas rotas de longa distância, a estimativa da companhia indica impacto em aproximadamente 40% das operações.

"Mais de 50% da programação de voos originalmente planejada poderá ser oferecida na quinta e na sexta-feira. Para voos de longa distância, a proporção chega a 60%", diz o comunicado. "Apesar da greve marcada para quinta e sexta-feira, a Lufthansa Cargo conseguirá operar mais de 80% de seus voos de carga".

A Lufthansa também informou que pretende utilizar aeronaves com maior capacidade para reduzir o impacto nas operações.

Impactos da greve no Irã

A paralisação ocorre após o sindicato ter evitado um movimento semelhante na semana anterior, diante das tensões que afetam viagens aéreas para o Oriente Médio, diante do conflito no Irã que deixou milhares de pessoas sem conseguir retornar a seus destinos. Voos com destino à região foram excluídos da greve.

O impasse entre pilotos e empresa está relacionado às negociações sobre contribuições da companhia para os planos de pensão.

Segundo o presidente do sindicato Vereinigung Cockpit, Andreas Pinheiro, ainda não existe proposta considerada significativa para atender às demandas apresentadas pelos pilotos.

A entidade sindical estima que a paralisação possa resultar no cancelamento de cerca de 300 voos por dia.

Este é o segundo movimento de greve dos pilotos da companhia em 2026. Em fevereiro, uma paralisação de 24 horas levou ao cancelamento de mais de 800 voos e afetou aproximadamente 100 mil passageiros.

Após aquela mobilização, a Lufthansa apresentou uma proposta de reformulação do sistema de pensões considerada neutra em termos de custo, acompanhada da possibilidade de negociação com um mediador externo sobre a organização das operações de voo e perspectivas de carreira para os pilotos.

O que os clientes da companhia devem fazer?

Passageiros afetados pelos cancelamentos de voos da Lufthansa receberão notificações por e-mail. Clientes que não receberem comunicação da companhia podem considerar que seus voos permanecem programados.

*Com informações da agência EFE. 

Acompanhe tudo sobre:Viagenscompanhias-aereasLufthansaOriente MédioIrã

Mais de Mundo

Copa do Mundo: Trump diz que Irã não deve disputar os jogos pela segurança das seleções

Justiça da Itália mantém lei que restringe o acesso à cidadania por direito de sangue

Iraque alerta para risco ao mercado global de energia após ataques a petroleiros

China aprova novo plano quinquenal com foco em consumo interno e tecnologia

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Esse prompt do ChatGPT revela como conseguir um aumento de salário com argumentos sólidos

Brasil

IPVA 2026: São Paulo isenta modelo de moto e beneficia 77% da frota estadual

Mercados

Petrobras, PRIO, Brava e PetroReconcavo: ações de petroleiras reagem às medidas do governo

Ciência

Nova tecnologia propõe remover pedra nos rins sem cirurgia; entenda