Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Shutdown nos EUA: apagão deixa 10 mil voos com atrasos em dois dias

Paralisia no governo federal afeta controle de tráfego aéreo; controladores trabalham sem salário desde o início do shutdown

Os Estados Unidos lidam com escassez de profissionais de controle de tráfego aéreo há mais de uma década. (Sara Haj-Hassan)

Os Estados Unidos lidam com escassez de profissionais de controle de tráfego aéreo há mais de uma década. (Sara Haj-Hassan)

Luanda Moraes
Luanda Moraes

Colaboradora

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 12h24.

Os aeroportos dos Estados Unidos enfrentam nesta quinta-feira, 9, o quarto dia seguido de caos nos voos. A crise é resultado direto da paralisação do governo federal, que já dura nove dias e deixou milhares de controladores de tráfego aéreo trabalhando sem receber.

Desde segunda-feira, quase 10 mil voos sofreram atrasos no país. A Administração Federal de Aviação (FAA) reduziu o número de decolagens e pousos em diversas regiões por falta de pessoal suficiente nas torres de controle.

A situação atual se agrava mais rapidamente do que na última grande paralisação do governo, ocorrida em 2019 durante o primeiro mandato de Donald Trump. Naquela ocasião, o shutdown durou 35 dias.

Controladores trabalham sem pagamento

Cerca de 13 mil controladores de tráfego aéreo e aproximadamente 50 mil funcionários da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) continuam trabalhando durante a paralisação, mas sem receber salário.

O secretário de Transportes Sean Duffy admitiu na segunda-feira, 6, que houve aumento nas licenças médicas entre controladores. Em algumas áreas do país, o efetivo caiu pela metade desde o início do shutdown.

Os controladores devem receber um pagamento parcial em 14 de outubro, referente apenas aos dias trabalhados antes da paralisação.

LEIA TAMBÉM: Shutdown de Trump completa uma semana: veja os impactos até agora

O governador de Maryland, Wes Moore, e parlamentares democratas protestaram nesta quarta, 8, no Aeroporto Internacional de Baltimore-Washington. Moore criticou Trump por "não ter conseguido fechar um acordo" para manter o governo funcionando.

O deputado democrata Kwiesi Mfume propôs uma legislação emergencial para garantir o pagamento dos controladores durante o impasse. "As pessoas estão começando a ter medo de voar. Como nação, nunca deveríamos chegar a esse ponto", afirmou.

País já enfrentava falta de controladores

Os Estados Unidos lidam com escassez de profissionais de controle de tráfego aéreo há mais de uma década. Atualmente, a FAA tem cerca de 3.500 controladores a menos do que o necessário.

E, mesmo antes da paralisação, muitos controladores já cumpriam horas extras obrigatórias e trabalhavam seis dias por semana.

Acompanhe tudo sobre:AeroportosEstados Unidos (EUA)Turismo

Mais de Mundo

'Roubar tudo das avós': brasileiro é preso na Espanha por vender kit para fraudar contas bancárias

'Queremos um bom acordo com o Mercosul, que possamos apoiar', diz embaixador da França no Brasil

Por que desta vez pode ser diferente: os bastidores do acordo de Gaza anunciado por Trump

Discussão sobre prisioneiros pode travar acordo de paz com Israel, diz membro do Hamas

Mais na Exame

Brasil

Ciclone no fim de semana: tempestades de granizo podem afetar o Brasil; veja estados

Carreira

Esses três passos definem quem vai se adaptar ou desaparecer com a IA

Minhas Finanças

PIS/Pasep: governo libera R$ 1,5 bilhão do lote extra do abono salarial; veja quem recebe

Pop

Carreira e maternidade: criadora de 'Grey’s Anatomy' diz que não dá para se destacar em tudo sempre