Senado dos EUA apresenta plano para acelerar cortes de impostos e ampliar teto da dívida

No mesmo dia em que Donald Trump apresentou seu plano de tarifas de importação recíprocas, senadores republicanos apresentaram um esboço orçamentário projetado para acelerar a renovação dos cortes de impostos do presidente americano e o aumento do limite de endividamento dos EUA, antes de uma votação planejada sobre a resolução ainda esta semana.

O plano do Senado permitirá uma extensão de US$ 4 trilhões nos cortes de impostos de Trump e mais US$ 1,5 trilhão em reduções adicionais de tributos. O plano da Câmara previa US$ 4,5 trilhões em cortes totais.

Os republicanos dizem estar assumindo que a extensão dos cortes de impostos de 2017, feitos no primeiro governo Trump e prestes a expirar, não terá nenhum custo. Trump apoiou o plano, dizendo durante uma cerimônia na Casa Branca hoje que tem seu “apoio completo e total”.

O esboço é um sinal de que os republicanos no Senado estão se aproximando de uma resolução para as divergências sobre como pagar pelos cortes de impostos, ao decidirem que reduções maiores não exigem cortes maiores nos gastos.

Os parlamentares, no entanto, ainda não enfrentaram algumas das decisões mais difíceis, incluindo quais gastos cortar e quais reduções tributárias priorizar. Essas negociações ocorrerão nas próximas semanas, após ambas as casas aprovarem resoluções orçamentárias idênticas que destravem o processo.

Os republicanos também esperam incluir medidas tributárias adicionais no projeto, como o aumento do teto para deduções de impostos estaduais e locais, além de promessas de campanha de Trump para eliminar impostos sobre determinadas categorias de renda, como gorjetas e horas extras.

O plano permitiria que o aumento do teto da dívida fosse votado separadamente do restante do pacote de impostos e gastos. Isso dá aos parlamentares flexibilidade para agir mais rapidamente sobre o teto da dívida caso uma inadimplência federal ameace antes de um acordo sobre o pacote fiscal.

Realidade Política

O líder da maioria no Senado, John Thune, disse a repórteres na quarta-feira, após se reunir com Trump na Casa Branca para discutir o esboço fiscal, que ainda não sabe se tem votos suficientes para aprovar a medida.

O plano do Senado reduz o alcance de uma proposta da Câmara de Representantes dos EUA que previa pelo menos US$ 2 trilhões em cortes de gastos ao longo de uma década — uma redução drástica que provavelmente exigiria limitar programas de benefícios populares.

O orçamento do Senado também permitiria US$ 150 bilhões em novos gastos com as Forças Armadas e US$ 175 bilhões para segurança nas fronteiras e aplicação das leis de imigração.

O Senado planeja votar o esboço orçamentário nos próximos dias. Em seguida, ele será encaminhado à Câmara para votação já na próxima semana.