Na fronteira entre México e EUA, tarifaço de Trump amedronta: ‘Vai deixar muita gente sem trabalho’

Em seu caminhão carregado com veículos Toyota, Raúl Hernández faz fila ao amanhecer para cruzar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, preocupado com as tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump.

Embora o México e o Canadá tenham ficado isentos dos novos impostos alfandegários anunciados por Trump nesta quarta-feira, ambos os países já haviam sido penalizados com uma tarifa de 25% sobre a indústria automobilística, que é o setor principal do Tratado Comercial da América do Norte (T-MEC).

"Vai deixar muita gente sem trabalho aqui", disse Hernández à AFP em Tijuana, antes de Trump anunciar a série de impostos a dezenas de países, incluindo a China, cujos produtos são enviados para os Estados Unidos por via terrestre a partir desta cidade.

As fábricas que operam com empresas estrangeiras são vitais para a economia das cidades fronteiriças, como Tijuana, e para seus milhares de trabalhadores, observou Hernández, de 37 anos, enquanto estava na fila para passar para a vizinha San Diego.

Muitos postos de trabalho dependem das exportações para os Estados Unidos. "Se as fábricas pararem por causa das tarifas, isso prejudica o México, prejudica a população mexicana."

Atrás dele, na fila de caminhões, Omar Zepeda também transporta caminhonetes Toyota Tacoma de uma planta próxima da montadora japonesa.

Assim como Hernández, Zepeda está nervoso com o impacto das tarifas.

“O trabalho conosco vai diminuir bastante, porque o produto vai subir (de preço) e haverá menos compras”, prevê o motorista de 40 anos.

Trump manteve na quarta-feira as tarifas sobre automóveis, aço e alumínio, que já afetavam o México, como forma de pressionar suas autoridades a combater a migração ilegal e o tráfico de fentanil, de acordo com um funcionário da Casa Branca.

“Algo difícil está por vir”

As cidades industriais do norte do México abrigam milhares de fábricas graças às isenções fiscais e ao T-MEC. A maioria das famílias em Tijuana trabalha com “transporte e mão de obra”, observa Zepeda.

“A verdade é que é muito difícil o que está por vir”, diz ele.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reconhece a incerteza. Mais cedo na quarta-feira, ela reiterou que esperaria para ouvir sobre as novas tarifas antes de anunciar um plano econômico “abrangente” para lidar com a situação. O programa será apresentado na quinta-feira.

Olho por olho

Em Tijuana, onde a pobreza e a criminalidade são desenfreadas, não são apenas os trabalhadores das fábricas e dos transportes que dependem dos bilhões de dólares do comércio entre o México e os Estados Unidos.

Charito Moreno, que vende burritos para caminhoneiros em uma barraca perto da cerca da fronteira, diz que as tarifas prejudicariam toda Tijuana se as fábricas demitissem trabalhadores.

“Todas as pessoas dependem dessas empresas”, diz ele, de 44 anos. Se as empresas atenderem ao apelo de Trump para transferir sua produção para os Estados Unidos, “seria muito trágico para Tijuana, porque muitos trabalhadores ficariam sem emprego”, diz ele.

Ao sair de um caminhão que transportava equipamentos de piscina para os Estados Unidos, Antonio Valdez disse que agora as transportadoras têm mais papelada para entregar.

“Costumava levar uma hora para fazer a papelada. Agora eles levam o dia inteiro para fazer o cálculo e pagar os impostos”, diz ele, depois de comprar um burrito e continuar seu caminho para os Estados Unidos.

Embora Sheinbaum tenha descartado uma resposta do tipo “olho por olho, dente por dente”, o caminhoneiro Alejandro Espinoza acredita que o México deve atingir os EUA onde dói. Se eles impuserem tarifas, “não vamos lhes enviar abacates. Vamos ver como eles fazem”, disse ele, sorrindo.