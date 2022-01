Senado da França aprova novas medidas contra a covid e passaporte vacinal

O Senado da França aprovou nesta quinta-feira as últimas medidas do governo para combater a covid-19, entre elas o passaporte vacinal que encontrou a oposição do público após duras críticas do presidente Emmanuel Macron aos não vacinados.

O Senado apoiou as medidas contra a covid e o projeto de passaporte vacinal contra a doença por 249 votos a 63. O projeto já havia sido aprovado anteriormente pela Câmara Baixa do Parlamento francês.

Macron e membros de seu partido do governo La Republique En Marche intensificaram a campanha neste ano contra os não vacinados contra a covid, enquanto a França batalha contra a quinta onda do vírus.

Macron disse ao jornal Le Parisien neste mês que gostaria de "irritar" pessoas não vacinadas tornando suas vidas mais complicadas para que, no final, elas acabassem tomando a vacina contra a covid.

Na quarta-feira, a França registrou 361.719 novos casos de covid nas últimas 24 horas, e 246 mortes pela doença nos hospitais.

Professores franceses também irão deixar seus postos de trabalho na quinta-feira por conta do que consideram um fracasso em adotar uma política coerente para escolas administrarem a pandemia de covid ou para proteger alunos e funcionários contra infecções.