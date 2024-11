Sem abraço: Lula dá cumprimento breve a Milei na chegada ao G20

Rio de Janeiro - O presidente Lula recebeu, um a um, os líderes estrangeiros que chegaram para a reunião de cúpula do G20, na manhã desta segunda-feira, 18.

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos últimos a chegar, por volta das 10h45. Ele esteve ao lado de sua irmã e secretária-geral de governo, Karina Milei, Os dois presidentes trocaram um aperto de mãos e posaram para uma foto. Milei também cumprimentou a primeira-dama, Janja, e entrou rapidamente para a sala de reuniões.

A Argentina tem dificultado as negociações da declaração final do G20, ao se opor a propostas defendidas pelo Brasil, como a taxação de grandes fortunas. O movimento poderá inviablizar uma declaração final do encontro.

Antes de Milei, Lula trocou abraços cordiais com Joe Biden, presidente dos EUA, com Xi Jinping, presidente da China e outras dezenas de líderes internacionais.

Os primeiros a chegar ao evento foram os primeiros-ministros de Singapura, Laurence Wong; do Vietnã, Pham Minh Chinh e da Noruega, Jonas Gahr Støre, que foram precedidos pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pelo presidente do Banco Mundial, Ajay Banga.

Outros dos primeiros a chegar foram o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, e os presidentes do Chile, Gabriel Boric; e do Paraguai, Santiago Peña.

Um dos grandes ausentes do encontro será o presidente russo, Vladimir Putin, que decidiu não atender ao convite feito por Lula "para não prejudicar o trabalho" do fórum, devido ao mandado de prisão expedido contra ele por sua responsabilidade na guerra na Ucrânia.

A cúpula do Rio pe centrada em três eixos principais: a redução da fome e da pobreza, a reforma da governança global e a transição energética.

No início do evento, Lula anunciou o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que conta com 81 países e 26 instituições internacionais.

Com informações de Agência EFE