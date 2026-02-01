Frio extremo em Nova York já deixa 14 mortos; cidade está em emergência

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, confirmou que o número de mortes relacionadas à onda de frio extremo que atinge diversos estados dos Estados Unidos subiu para 14 na cidade.

Segundo ele, ao menos oito dessas mortes podem estar ligadas à hipotermia, embora os laudos oficiais de autópsia ainda estejam pendentes, informou a agência EFE.

Mamdani reiterou que Nova York está em estado de emergência desde 19 de janeiro, e que todas as medidas possíveis foram adotadas para levar moradores de rua e pessoas vulneráveis a locais seguros.

“Cada vida perdida nesta cidade é uma tragédia, e meu coração está com as famílias dos entes queridos daqueles que faleceram”, disse o prefeito.

Desde o início da emergência, mais de 860 pessoas foram encaminhadas para abrigos ou espaços protegidos, segundo dados da prefeitura. Estruturas de acolhimento foram ativadas nos cinco distritos da cidade.

Como parte da mobilização, e diante das preocupações manifestadas por ONGs, a prefeitura enviou assistentes sociais e equipes de apoio às ruas, além de disponibilizar ônibus com aquecimento para acolher pessoas em situação de rua durante a madrugada.

Apesar dos esforços, o aumento no número de vítimas levou à intensificação das críticas à resposta municipal. O jornal The New York Times destacou questionamentos à decisão de Mamdani de não remover acampamentos improvisados de sem-teto durante a crise climática.

O ex-prefeito Eric Adams comentou o caso nas redes sociais na última quinta-feira, quando o número de mortes era de dez. Segundo ele, chegou a “implorar” a Mamdani — então prefeito eleito — para manter a política de remoção de acampamentos durante emergências climáticas.

A prefeitura não divulgou a identidade das vítimas. Informou apenas que seis delas eram acompanhadas pelo Departamento de Serviços Sociais e não detalhou os locais exatos onde foram encontradas.