Secretário do Tesouro dos EUA reafirma 'apoio total' do país a Milei

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmou o “apoio total” de seu país às “reformas ousadas” do presidente da Argentina, Javier Milei, a quem parabenizou por ter chegado a um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Bessent fez a declaração durante reunião com Milei nesta segunda-feira na Casa Rosada, sede do governo argentino, de acordo com fontes oficiais.

“Durante a reunião, o secretário Bessent reafirmou o total apoio dos EUA às ousadas reformas econômicas do presidente Milei e o elogiou pela ação imediata de seu governo para reduzir as barreiras ao comércio recíproco com os EUA”, segundo anunciado em um comunicado do Departamento do Tesouro.

O secretário americano chegou esta manhã a Buenos Aires, foi para o Ministério da Economia e de lá para a sede do governo.

“O secretário [Bessent] também parabenizou o presidente pelas recentes negociações bem-sucedidas da Argentina com o FMI e reiterou a confiança dos EUA no presidente Milei para continuar a impulsionar o momento econômico positivo da Argentina”, acrescentou o comunicado oficial.

A visita faz parte do forte relacionamento entre os governos de Javier Milei e Donald Trump e vem em seguida ao respaldo do FMI ao governo argentino com a aprovação de um acordo de facilidades estendidas, que inclui empréstimos no valor de US$ 20 bilhões.

O governo argentino também conseguiu cerca de US$ 10 bilhões em financiamento adicional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outros US$ 12 bilhões do Banco Mundial (BM), ambos com participação importante dos EUA.

A visita de Bessent coincide com o fim do chamado “cepo”, instalado em 2011 na Argentina para evitar a fuga de capitais e que consistiu na imposição de restrições à compra de dólares para pessoas físicas e jurídicas.

O secretário do Tesouro americano viajou a Buenos Aires acompanhado por Matt Schlapp, presidente da Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), e Soledad Cedro, CEO da CPAC Argentina.

Ele também é acompanhado do empresário Rod Citrone, fundador da Discovery Capital Management e um dos proprietários do time de futebol americano Pittsburgh Steelers.

Do lado argentino, além de Milei e do ministro da Economia, Luis Caputo, estavam presentes o presidente do Banco Central, Santiago Bausili; o secretário de Fazenda, Pablo Quirno; e o secretário de Políticas Econômicas, José Luis Daza.