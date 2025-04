'Não existe mais um dólar oficial; apenas o dólar de mercado', afirma Milei

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou, em entrevista à rádio 'El Observador', que não existe mais um dólar oficial a partir desta segunda-feira, quando foram removidos os controles cambiais no país e a moeda americana passou a flutuar num banda entre 1.000 a 1.400 pesos.

"O dólar oficial não existe mais; há um único dólar, o dólar de mercado", disse Milei, que reclamou que o governo recebeu ataques especulativos de que a moeda americana chegaria a 3.000 pesos.

A Argentina ficou conhecida pelo grande número de cotações de dólar. Além do dólar oficial e do paralelo — também chamado de dólar blue e que podia ser comprado livremente nas chamadas cuevas — o país tinha mais de uma dezena de câmbios diferentes, criados com o objetivo de preservar suas reservas nacionais.

Chegou a ter o dólar Coldplay, para pagamento de artistas internacionais que faziam shows no país, e até o dólar Netflix, para pagamento de serviços de streaming. O objetivo de Milei é acabar com todas essas variações e ter um câmbio único.

Na manhã desta segunda-feira, no grande teste do fim dos controles cambiais, o peso registrou forte desvalorização e os títulos soberanos da Argentina subiam.

A mudança nas restrições cambiais, que estavam em vigor no país desde 2019, é uma contrapartida para um novo acordo firmado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um desembolso de US$ 20 bilhões.

'Corrente rompida'

Na entrevista, concedida nesta manhã, o presidente argentino ressaltou que a suspensão dos controles cambiais quebrou ''mais uma corrente" que levava à liberdade.

Milei também observou que, durante o governo de Mauricio Macri, ''eles deixaram de pagar a dívida em pesos" e que "o kirchnerismo transformou os controles cambiais em brincadeira de criança":

"Hoje é um dia muito importante porque somos mais livres. Quebramos outra corrente, a mais pesada e difícil: a armadilha que foi imposta no fim do governo Macri com Hernán Lacunza (então ministro da Economia de Macri), gerando um câmbio monstruoso que também deu calote na dívida em pesos. Sob o pretexto de reescalonamento, Lacunza e Macri deram calote na dívida em pesos, e o kirchnerismo transformou essa armadilha em uma brincadeira de criança, como Alcatraz", afirmou em entrevista à rádio.

