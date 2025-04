Secretário do Comércio dos EUA diz que pausa nas tarifas de smartphones e computadores é temporária

“Todos esses produtos serão incluídos no setor de semicondutores e terão um foco especial, como uma tarifa, para garantir que esses produtos sejam transferidos para outro local”, disse Lutnick. “Não podemos depender da China para as coisas fundamentais de que precisamos.”

Seus comentários indicam que as isenções, publicadas em um documento da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA na sexta-feira, foram feitas para transferir esses produtos para uma taxa diferente, que Trump há muito ameaçou para os semicondutores, e não para recuperar indefinidamente o escopo das tarifas de Trump.

A medida tomada na sexta-feira foi, no entanto, uma vitória temporária para a Apple e outros fabricantes que dependem da produção chinesa em particular, e o governo do país recebeu bem as isenções e pediu a Trump que fosse além.

“Esse é um pequeno passo dos EUA para corrigir sua ação equivocada de ‘tarifas recíprocas’ unilaterais”, disse o Ministério do Comércio da China em um comunicado publicado em sua conta oficial do WeChat no domingo.

O ministério instou os EUA a “darem um grande passo para abolir completamente a ação errônea e retornar ao caminho correto de resolver as diferenças por meio do diálogo igualitário baseado no respeito mútuo”.

Mas Lutnick e outros funcionários do governo disseram no domingo que era apenas uma pausa antes de serem transferidos para taxas diferentes, embora essas sejam quase certamente menores do que a taxa de 125% sobre a China que Trump estabeleceu na semana passada.

As últimas isenções de Trump abrangem quase US$ 390 bilhões em importações dos EUA com base nas estatísticas comerciais oficiais dos EUA de 2024, incluindo mais de US$ 101 bilhões da China, de acordo com dados compilados por Gerard DiPippo, diretor associado do Rand China Research Center.

'Tarifas dos semicondutores chegam em breve'

A Casa Branca vinha afirmando há muito tempo que não aplicaria suas tarifas por país — 125% sobre a China, 10% sobre quase todas as outras nações — a setores que receberiam seus próprios impostos específicos. Trump já implementou essas taxas setoriais para aço, alumínio e automóveis, enquanto prepara outras para peças de automóveis e cobre, além de prometer outras sobre chips semicondutores, medicamentos, madeira e possivelmente minerais críticos.

As tarifas sobre semicondutores devem "chegar em provavelmente em um mês ou dois", disse Lutnick. Ele afirmou que um aviso será publicado no registro federal ainda esta semana relacionado aos semicondutores, mas não deu mais detalhes.

No sábado, Trump sugeriu que haveria novos desdobramentos na segunda-feira.

“Vamos ser muito específicos na segunda-feira,” disse ele a repórteres no Air Force One. “Estamos arrecadando muito dinheiro; como país, estamos arrecadando muito dinheiro.”

A exclusão publicada na sexta-feira foi a primeira vez que o governo Trump divulgou uma lista detalhada dos produtos que considera incluídos na categoria de semicondutores, os quais são usados em produtos eletrônicos de todos os tipos. Não é obrigatório aplicar a tarifa setorial à mesma lista, mas Lutnick indicou que isso será feito.

Não está claro qual taxa tarifária a administração aplicará aos semicondutores, mas até agora tem sido de 25% para outros setores. Essas tarifas podem acabar sendo mais permanentes do que as tarifas por país de Trump, que se baseiam em uma autoridade legal mais vulnerável e que, segundo ele, serão objeto de negociação.

A suspensão tarifária não se estende a uma tarifa separada de Trump sobre a China — uma taxa de 20% aplicada como forma de pressionar Pequim a reprimir o fentanil, incluindo o envio de materiais precursores. Outras tarifas já existentes, inclusive aquelas anteriores ao atual mandato de Trump, também parecem não ter sido afetadas.