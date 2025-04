Guerra comercial pode ser ‘bênção’ para o agro brasileiro, diz Financial Times

A escalada da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, que abala produtores americanos, abre uma janela estratégica para o agronegócio brasileiro. A avaliação é do britânico Financial Times, em reportagem publicada neste domingo.

O jornal aponta que o Brasil foi um dos “grandes beneficiados” na primeira guerra comercial entre a Casa Branca e Pequim ao se tornar o principal fornecedor de alimentos para a China. “Agora, a tendência é de que o país avance ainda mais”, avalia o FT.

O texto lembra que as exportações brasileiras para a segunda maior economia do mundo já vinham aumentando antes mesmo do “tarifaço”. A venda da carne bovina brasileira para a China, por exemplo, cresceu em terço no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o comércio de carne de frango e soja também escalou.

Os Estados Unidos, por outro lado, têm visto um declínio nas exportações para o país asiático e principal desafeto comercial de Donald Trump, como lembra o Financial Times.

A reportagem destaca que os agricultores americanos ainda sequer se recuperaram da guerra comercial anterior, deflagrada no primeiro governo Trump.

Demanda vem também da Europa