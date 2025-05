Saiba quantos cardeais cada país terá no conclave

A partir de quarta-feira, 7, cardeais de todo o mundo se reunirão no Vaticano para participar do Conclave, a votação secreta que escolherá o novo líder da Igreja Católica.

Ao todo, existem 252 cardeais em todo o mundo, mas, segundo as regras da Igreja, apenas aqueles com menos de 80 anos pode votar. Por conta disso, apenas 135 cardeais estão aptos a participar do Conclave como eleitores.

A Itália é o país com o maior número de cardeais eleitores, somando 17, o que representa 12,6% do total.

Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com 10, e o Brasil, com 7, ocupando a terceira posição entre as nações com mais cardeais eleitores. França e Espanha têm 5 cada, enquanto Polônia, Portugal, Canadá, Argentina e Índia contam com 4 cardeais cada.

Entre os oito cardeais brasileiros, sete estão habilitados a votar, segundo o critério de idade. São eles:

Sérgio da Rocha, Primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, 65 anos

Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, 64 anos

Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, 75 anos

Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, 74 anos

Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, 57 anos

João Braz de Aviz, arcebispo emérito de Brasília, 77 anos

Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, 74 anos

O único cardeal brasileiro que não poderá participar do Conclave é Raymundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, de 88 anos.

Ainda assim, ele será convidado a integrar o Colégio dos Cardeais, que discutirá assuntos importantes da Igreja até a escolha do novo papa.

Os cardeais pelo mundo

Ao todo, 71 países terão representantes no Conclave para eleger o sucessor de Papa Francisco, sendo que 54 desses países têm apenas um cardeal votante.

A Europa lidera com o maior número de cardeais eleitores no Conclave, totalizando 53, com destaque para a Itália, Espanha (5) e França (5). Em seguida, está a Ásia, com 23 cardeais, com maior contribuição da Índia (4) e das Filipinas (3).

África (18), América do Sul (17) e América do Norte (16) têm números semelhantes de cardeais votantes, enquanto América Central e Oceania têm apenas quatro eleitores cada.

A disparidade no número de cardeais e aqueles aptos a votar é significativa em países como Espanha (5 eleitores e 8 não-eleitores), Itália (17 para 34), Alemanha (3 para 3) e México (2 para 4).