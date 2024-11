Rússia diz que Putin já alertou sobre consequências de ataques com armas de longo alcance ao país

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já advertiu o Ocidente sobre as consequências de permitir que a Ucrânia use armas de longo alcance para atacar o território do país, informou neste domingo o Ministério das Relações Exteriores russo, após informações de que os Estados Unidos teriam dado autorização nesse sentido.

“O presidente já fez uma declaração sobre o assunto”, disse a porta-voz do Ministério russo, Maria Zakharova, ao portal de notícias "RBC", em uma aparente referência às declarações feitas pelo líder do Kremlin em 13 de setembro.

Na época, Putin afirmou que, se o Ocidente concordar em autorizar ataques dentro da Rússia com seus mísseis de longo alcance, isso mudaria a “essência” e a “natureza” do conflito na Ucrânia.

“Isso significará que os países da Otan, os EUA e os Estados europeus estão lutando com a Rússia”, disse Putin na ocasião.

De acordo com a imprensa dos EUA, o presidente Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar armas de longo alcance americanas para ataques limitados dentro da Rússia, algo que nem a Casa Branca, nem o Pentágono confirmaram.

As armas autorizadas são especificamente mísseis guiados supersônicos chamados ATACMS, que podem carregar ogivas convencionais ou de fragmentação e têm um alcance de cerca de 190 milhas ou 300 quilômetros, segundo o jornal "The Washington Post".

Se confirmada, a decisão de Biden pode ser um grande impulso para a Ucrânia pouco antes de ele dar lugar, em janeiro, como presidente dos EUA, a Donald Trump, que prometeu repetidamente acabar com a guerra no país europeu.