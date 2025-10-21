Mundo

Rússia diz que ainda não há data para encontro entre Putin e Trump

Kremlin afirma que encontro em Budapeste precisa de “preparação séria”, enquanto Trump fala em reunião nas próximas semanas

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 08h28.

O governo da Rússia afirmou nesta terça-feira que não foi estabelecido "nenhum prazo concreto" para a reunião de cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump sobre a Ucrânia, esfriando as expectativas de um encontro rápido entre as partes.

Após uma conversa telefônica na semana passada, os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos anunciaram que se reunirão em Budapeste para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia, iniciada com a ofensiva de Moscou em fevereiro de 2022.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversaram na segunda-feira para discutir os preparativos do encontro de cúpula. Os dois devem se reunir presencialmente para finalizar os detalhes.

Trump disse que a reunião com Putin poderia ocorrer em duas semanas.

"Inicialmente, não foi definido um cronograma preciso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em entrevista coletiva, indicando que o encontro ainda depende de ampla coordenação diplomática.

Ao ser questionado se a reunião poderia ser adiada, Peskov respondeu: "Não se pode adiar algo que não foi definido de maneira definitiva... Precisamos de preparação, uma preparação séria".

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, também afirmou que é "prematuro falar sobre o calendário" da reunião preparatória entre Lavrov e Rubio, pois "deve ser preparada adequadamente".

Guerra sem avanço diplomático

Trump, que declarou ser capaz de resolver a guerra na Ucrânia "em questão de horas" ao retornar à Casa Branca, tem demonstrado frustração com a falta de progresso no processo de paz.

Putin, por sua vez, rejeitou múltiplos apelos por um cessar-fogo e mantém uma lista de exigências consideradas inaceitáveis por Kiev.

Enquanto as tratativas não avançam, o conflito — que já ultrapassa dois anos e meio — segue sem perspectiva de acordo e com o front militar estável, mas devastado.

