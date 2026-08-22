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Rússia avalia compra estatal de grãos após problemas nas exportações

Governo russo também estuda ampliar crédito e subsídios para produtores diante das dificuldades de escoamento no Mar de Azov e no Mar Negro

A crise logística ameaça ainda o comércio externo de trigo russo (Sofia Bouderbala/AFP)

A crise logística ameaça ainda o comércio externo de trigo russo (Sofia Bouderbala/AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 14h00.

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A Rússia avalia comprar parte da safra de grãos de 2026 para reduzir o excesso de oferta no mercado e ajudar a estabilizar os preços. A medida faz parte de um pacote de apoio a produtores afetados por dificuldades no transporte e na exportação.

Segundo informações da RBC, o Ministério da Agricultura russo discutiu as propostas em uma reunião realizada em 12 de agosto.

Governo russo pode comprar parte da safra

Entre as medidas analisadas está uma intervenção estatal no mercado de grãos. Nesse modelo, o governo compraria parte da produção para formar um estoque no fundo de intervenção.

A operação seria conduzida pela estatal United Grain Company (UGC), que já procura capacidade de armazenamento para os produtos. A empresa confirmou que os preparativos começaram, mas não informou quanto pretende comprar.

A retirada de parte da produção do mercado poderia reduzir o excedente de oferta e contribuir para a estabilização dos preços.

Produtores podem receber crédito e subsídios

O Ministério da Agricultura também avalia estender para até um ano os empréstimos de curto prazo subsidiados destinados a produtores de regiões com excedente de grãos.

A proposta tem como principal foco o sul da Rússia, onde problemas para transportar a produção dificultaram o pagamento de financiamentos.

Também estão em análise novos subsídios para produtores e recursos adicionais para agricultores em territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia.

Rússia pode deixar de exportar até 35 milhões de toneladas de trigo

A crise logística ameaça ainda o comércio externo de trigo russo.

No fim de julho, a União Russa de Exportadores e Produtores de Grãos estimou que o país poderia deixar de fornecer entre 30 milhões e 35 milhões de toneladas de trigo aos mercados internacionais nesta temporada.

O volume equivale a cerca de 15% do comércio mundial de trigo.

As dificuldades estão relacionadas às condições na região do Mar de Azov e do Mar Negro, incluindo restrições à navegação e ataques de drones contra infraestrutura portuária.

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