Rússia avalia compra estatal de grãos após problemas nas exportações

A crise logística ameaça ainda o comércio externo de trigo russo (Sofia Bouderbala/AFP)
Colaboradora
Publicado em 22 de agosto de 2026 às 14h00.
A Rússia avalia comprar parte da safra de grãos de 2026 para reduzir o excesso de oferta no mercado e ajudar a estabilizar os preços. A medida faz parte de um pacote de apoio a produtores afetados por dificuldades no transporte e na exportação.
Segundo informações da RBC, o Ministério da Agricultura russo discutiu as propostas em uma reunião realizada em 12 de agosto.
Entre as medidas analisadas está uma intervenção estatal no mercado de grãos. Nesse modelo, o governo compraria parte da produção para formar um estoque no fundo de intervenção.
A operação seria conduzida pela estatal United Grain Company (UGC), que já procura capacidade de armazenamento para os produtos. A empresa confirmou que os preparativos começaram, mas não informou quanto pretende comprar.
A retirada de parte da produção do mercado poderia reduzir o excedente de oferta e contribuir para a estabilização dos preços.
O Ministério da Agricultura também avalia estender para até um ano os empréstimos de curto prazo subsidiados destinados a produtores de regiões com excedente de grãos.
A proposta tem como principal foco o sul da Rússia, onde problemas para transportar a produção dificultaram o pagamento de financiamentos.
Também estão em análise novos subsídios para produtores e recursos adicionais para agricultores em territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia.
A crise logística ameaça ainda o comércio externo de trigo russo.
No fim de julho, a União Russa de Exportadores e Produtores de Grãos estimou que o país poderia deixar de fornecer entre 30 milhões e 35 milhões de toneladas de trigo aos mercados internacionais nesta temporada.
O volume equivale a cerca de 15% do comércio mundial de trigo.
As dificuldades estão relacionadas às condições na região do Mar de Azov e do Mar Negro, incluindo restrições à navegação e ataques de drones contra infraestrutura portuária.