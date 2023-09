Rússia ataca cidades ucranianas e deixa dois mortos em Kherson

Várias cidades ucranianas foram alvos de ataques de mísseis russos nesta quinta-feira, 21, que deixaram dois mortos em Kherson (sul) e sete feridos em Kiev na queda de destroços, anunciaram as autoridades locais.

"Esta noite, a Rússia lançou um ataque em larga escala contra a Ucrânia", afirmou o vice-chefe do gabinete presidencial ucraniano, Oleksii Kuleba, no Telegram. "Meses difíceis nos aguardam: a Rússia atacará as instalações de energia e de importância crítica do país", acrescentou.

O comandante do exército ucraniano, Valeri Zaluzhni, anunciou que 36 dos 43 mísseis lançados durante a noite contra várias localidades do país foram derrubados.

"O exército russo bombardeou os bairros residenciais de Kherson (...) No momento sabemos de dois civis mortos", escreveu na plataforma Telegram o governador da região, Oleksandr Prokudin. Ele também informou que quatro pessoas foram hospitalizadas.

Os falecidos eram dois homens, de 29 e 41 anos, segundo o governador.

Durante a noite, outras cidades ucranianas foram atingidas por mísseis russos, incluindo a capital Kiev, onde sete pessoas ficaram feridas, informou o prefeito Vitali Klitschko.

Feridos

As sete pessoas feridas moram no bairro de Darnitskyi. Três foram hospitalizadas.

Em Cherkasy, ao sul de Kiev, sete pessoas ficaram feridas em um ataque de míssil contra um hotel, afirmou o ministro do Interior, Igor Klimenko.

As autoridades locais também relataram ataques nas regiões de Rivne e Lviv, noroeste do país, e em Kharkiv, na região nordeste e próxima da fronteira com a Rússia.