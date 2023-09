Zelensky se reúne com Biden em busca de US$ 24 bilhões em apoio militar

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reúne nesta quinta-feira, 21, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, em busca de US$ 24 bilhões em apoio militar. A reunião foi anunciada pelo o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan.

Segundo o conselheiro de Biden, o americano reafirmará seu compromisso de liderar o apoio mundial à Ucrânia na defesa de sua independência, soberania e integridade territorial.



Sullivan afirmou ainda que os Estados Unidos e os países aliados devem anunciar mais ajuda militar à Ucrânia em breve. Na próxima semana, o grupo que coordena a assistência a Ucrânia tem reunião na Alemanha. Os ucranianos realizam uma longa contraofensiva e têm anunciado retomada de territórios ao sul e leste do país.



Zelensky deve também comparecer ao Congresso americano. Um novo pacote de US$ 24 bilhões em ajuda militar e humanitária à Ucrânia é discutido no legislativo. Diferentemente do que ocorreu ao longo do ano passado, quando republicanos e democratas articularam para liberar mais de US$ 110 bilhões em ajuda a Kiev no Congresso, alguns republicanos não querem liberar mais recursos ao país europeu e acreditam que os EUA deveriam se concentrar nas prioridades nacionais. A data limite para o Congresso americano aprovar o orçamento é 30 de setembro.



Está é a segunda vez que ucraniano visita a Casa Branca. Em dezembro de 2022, Zelensky fez uma visita surpresa a Washington. Meses depois, Biden viajou para Kiev.

Assembleia Geral da ONU e encontros com Lula

A reunião em Washington acontece após os dois líderes participarem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Em seu discurso, Biden reforçou seu apoio à Ucrânia e condenou os russos. Ele enfatizou que considera a Rússia “a única responsável" pela guerra "ilegal" na Ucrânia. Zelensky, em seu primeiro discurso presencial na Assembleia, acusou a Rússia de genocídio pelo sequestro de crianças ucranianas. Ele afirmou ter o nome de dezenas de milhares de vítimas.

Na quarta, o americano e o ucraniano se encontraram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto Biden e o petista anunciaram um programa global contra a precarização do trabalho, Lula e Zelensky tiveram a primeira reunião a sós presencial após desencontros e trocas de críticas.