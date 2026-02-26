Mundo

Rússia acusa EUA de 'provocação' após confronto com lancha em Cuba

Moscou afirma que ação dos Estados Unidos teve objetivo de escalar tensões após confronto que deixou quatro mortos em águas territoriais cubanas

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 09h49.

A Rússia classificou nesta quinta-feira como uma “provocação agressiva dos Estados Unidos” o incidente envolvendo uma lancha de bandeira americana interceptada em águas territoriais de Cuba, que terminou com quatro tripulantes mortos.

A declaração foi dada pela porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, à agência estatal TASS.

Segundo o governo cubano, a embarcação entrou ilegalmente em águas do país e abriu fogo contra uma patrulha das Tropas de Guarda de Fronteira que havia ordenado a parada para identificação.

Durante uma reação das forças cubanas, quatro ocupantes morreram, seis ficaram feridos e um oficial cubano precisou de atendimento médico.

O Ministério do Interior de Cuba afirmou que os dez ocupantes “tinham intenções de realizar uma infiltração com fins terroristas” e que todos os feridos são cubanos residentes nos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, foram apreendidos fuzis de assalto, armas curtas, coquetéis molotov, coletes à prova de balas, miras telescópicas e uniformes de camuflagem.

O episódio ocorre em meio ao agravamento das tensões entre Washington e Havana, após medidas americanas que afetaram o fornecimento de petróleo à ilha e pressões por um acordo com o governo cubano.

*Com informações da EFE 

