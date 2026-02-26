Rússia acusa EUA de 'provocação' após confronto com lancha em Cuba

A Rússia classificou nesta quinta-feira como uma “provocação agressiva dos Estados Unidos” o incidente envolvendo uma lancha de bandeira americana interceptada em águas territoriais de Cuba, que terminou com quatro tripulantes mortos.

A declaração foi dada pela porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, à agência estatal TASS.

Segundo o governo cubano, a embarcação entrou ilegalmente em águas do país e abriu fogo contra uma patrulha das Tropas de Guarda de Fronteira que havia ordenado a parada para identificação.

Durante uma reação das forças cubanas, quatro ocupantes morreram, seis ficaram feridos e um oficial cubano precisou de atendimento médico.

O Ministério do Interior de Cuba afirmou que os dez ocupantes “tinham intenções de realizar uma infiltração com fins terroristas” e que todos os feridos são cubanos residentes nos Estados Unidos.

De acordo com o comunicado, foram apreendidos fuzis de assalto, armas curtas, coquetéis molotov, coletes à prova de balas, miras telescópicas e uniformes de camuflagem.

O episódio ocorre em meio ao agravamento das tensões entre Washington e Havana, após medidas americanas que afetaram o fornecimento de petróleo à ilha e pressões por um acordo com o governo cubano.

*Com informações da EFE