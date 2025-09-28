Romênia pode produzir drones com Ucrânia em programa de defesa financiado pela UE

A Romênia planeja se associar à Ucrânia para fabricar drones dentro de um novo mecanismo de financiamento de defesa da União Europeia. No entanto, especialistas do governo afirmam que levará pelo menos sete anos até o país contar com um sistema de defesa aérea em múltiplas camadas.

O país compartilha uma fronteira terrestre de 650 km com a Ucrânia e enfrentou mais de 20 violações de seu espaço aéreo por drones nos últimos dois anos, desde que a Rússia iniciou ataques aos portos de Kyiv no Danúbio.

Diante disso, a tensão aumentou na fronteira leste da Europa, com Estônia acusando Moscou de enviar caças para seu espaço aéreo. Em poucos dias, a Dinamarca também fechou aeroportos após suspeita de drones, pouco depois de caças da OTAN derrubarem drones russos na Polônia.

Atualmente, a defesa aérea da Romênia inclui caças F-16, sistemas Patriot, lançadores de foguetes HIMARS da Lockheed Martin, mísseis terra-ar de curto alcance e canhões antiaéreos Gepard alemães. Esses dois últimos representam a opção mais econômica contra drones, embora cobrir toda a fronteira e operá-los seja proibido.

O país negocia com a Ucrânia, cuja tecnologia de drones já foi testada em larga escala para produzir a um projeto financiado pela iniciativa de rearmamento “SAFE” da União Europeia.

A Romênia terá 16,6 bilhões de euros disponíveis, o que permitirá aquisições militares equivalentes a cerca de 1% do PIB anual pelos próximos cinco anos, segundo o primeiro-ministro Ilie Bolojan.