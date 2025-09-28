Mundo

Romênia pode produzir drones com Ucrânia em programa de defesa financiado pela UE

Governo romeno busca tecnologia ucraniana de drones enquanto reforça defesa aérea em meio a tensões na fronteira com a Rússia

Incidentes recentes de drones e violações de espaço aéreo aceleram planos romenos de adquirir tecnologia ucraniana via programa europeu SAFE (Getty Images). (Getty Images)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 13h39.

A Romênia planeja se associar à Ucrânia para fabricar drones dentro de um novo mecanismo de financiamento de defesa da União Europeia. No entanto, especialistas do governo afirmam que levará pelo menos sete anos até o país contar com um sistema de defesa aérea em múltiplas camadas.

O país compartilha uma fronteira terrestre de 650 km com a Ucrânia e enfrentou mais de 20 violações de seu espaço aéreo por drones nos últimos dois anos, desde que a Rússia iniciou ataques aos portos de Kyiv no Danúbio.

Diante disso, a tensão aumentou na fronteira leste da Europa, com Estônia acusando Moscou de enviar caças para seu espaço aéreo. Em poucos dias, a Dinamarca também fechou aeroportos após suspeita de drones, pouco depois de caças da OTAN derrubarem drones russos na Polônia.

Atualmente, a defesa aérea da Romênia inclui caças F-16, sistemas Patriot, lançadores de foguetes HIMARS da Lockheed Martin, mísseis terra-ar de curto alcance e canhões antiaéreos Gepard alemães. Esses dois últimos representam a opção mais econômica contra drones, embora cobrir toda a fronteira e operá-los seja proibido.

O país negocia com a Ucrânia, cuja tecnologia de drones já foi testada em larga escala para produzir a um projeto financiado pela iniciativa de rearmamento “SAFE” da União Europeia.

A Romênia terá 16,6 bilhões de euros disponíveis, o que permitirá aquisições militares equivalentes a cerca de 1% do PIB anual pelos próximos cinco anos, segundo o primeiro-ministro Ilie Bolojan.

