Roma lança assistente virtual com IA para turistas e moradores

A prefeitura de Roma lançou nesta sexta-feira, 7, o assistente virtual Julia, uma ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) que permite a turistas e moradores acessarem informações confiáveis e em tempo real sobre a cidade, em 80 idiomas.

A tecnologia faz parte do programa Caput Mundi, iniciativa de renovação urbana voltada para o Ano Santo do Jubileu. O projeto teve um custo de 3,5 milhões de euros e está disponível gratuitamente para usuários do mundo todo por meio de plataformas como WhatsApp, Telegram, Messenger e um site próprio.

IA especializada em Roma

“Julia não é uma IA generalista, mas sim uma IA especializada em Roma”, afirmou o prefeito Roberto Gualtieri durante a apresentação do projeto. Ele destacou que a ferramenta não é apenas um buscador como o Google, mas um assistente que responde inteligentemente a perguntas específicas sobre a cidade, fornecendo informações detalhadas e verificadas.

O sistema utiliza a tecnologia do ChatGPT e se aprimora conforme a IA evolui. No entanto, ao contrário de assistentes tradicionais, Julia não coleta dados da internet, mas se baseia em informações certificadas pela prefeitura, garantindo dados precisos e atualizados.

Funcionalidades e privacidade

Entre as principais funções da ferramenta estão consultas em tempo real sobre transporte público, itinerários, monumentos, restaurantes, eventos e emergências. Além disso, Julia fornece atualizações sobre mobilidade, clima, trânsito, greves e tempos de espera em serviços de urgência.

De acordo com Gualtieri, um dos objetivos da IA é reduzir a dependência de plataformas digitais cheias de anúncios e técnicas de clickbait, que direcionam turistas para locais superlotados, agravando a demanda excessiva.

Em relação à privacidade, o assistente segue as normas do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), garantindo que as informações dos usuários sejam protegidas por criptografia avançada. As perguntas não são armazenadas nem utilizadas para fins comerciais, e as conversas permanecem registradas por no máximo três horas.

Expansão e melhorias futuras

Segundo o prefeito, essa é apenas a primeira fase do projeto. Nos próximos meses, Julia receberá mais dados, ampliando o acesso a informações sobre estabelecimentos comerciais, eventos culturais e outros serviços da cidade.

“Estamos iniciando uma fase de experimentação coletiva. Convidamos todos a utilizá-la, conhecê-la e nos ajudar a melhorá-la”, concluiu Gualtieri.