Rival de Milei convoca argentinos a votar e expõe eleição 'crítica'

Governador da província de Buenos Aires, o peronista Axel Kicillof convocou os cidadãos a participar da eleição legislativa "crítica" que acontece neste domingo, 26, na Argentina, num cenário econômico que descreveu como "complexo".

Após votar em uma escola na cidade de La Plata, 50 quilômetros ao sul de Buenos Aires, Kicillof destacou em conversa com a imprensa que este domingo é um dia democraticamente importante, já que muitos assuntos em discussão serão resolvidos.

"É uma eleição crítica em meio a uma situação complexa, com a questão dos devedores, a questão econômica. Digo isso simplesmente porque é a realidade cotidiana de todos os argentinos. Onde isso se resolve ou começa a se resolver? Nas urnas, votando", afirmou o político que governa desde 2019 a província de Buenos Aires.

O peronismo sofreu uma dura derrota nas eleições presidenciais de 2023, mas concorre com a frente Força Pátria neste pleito, ao qual chegou com listas de unidade entre suas três principais correntes internas: a liderada pela ex-presidente argentina Cristina Kirchner (2007-2015), em prisão domiciliar desde junho, o setor comandado pelo próprio Kicillof e aquele encabeçado pelo ex-ministro da Economia Sergio Massa.

A Força Pátria obteve um triunfo contundente em 7 de setembro no pleito legislativo na província de Buenos Aires, a de maior peso eleitoral da Argentina (36% do eleitorado de todo o país).

Cerca de 35,9 milhões de pessoas estão convocadas a ir às urnas neste domingo para escolher 24 senadores nacionais — um terço da Câmara Alta —, em representação da capital argentina e das províncias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero e Tierra del Fuego.

Os cidadãos votam também para eleger 127 deputados nacionais — a metade da Câmara Baixa — dos 24 distritos do país.

O primeiro grande teste de Milei

A eleição acontece em um cenário de alta polarização entre A Liberdade Avança, liderada pelo presidente Javier Milei, e a Força Pátria, uqe concentra a principal oposição a Milei e reúne o peronismo tradicional e o kirchnerismo.

O pleito ocorre em um cenário de alta polarização, sendo o primeiro teste eleitoral a nível nacional que Milei enfrenta desde sua chegada à presidência argentina, no final de 2023. Na ocasião, pôs em andamento um drástico plano de ajuste fiscal e várias reformas orientadas à desregulação econômica.

A frente governista, minoritária em ambas as câmaras do Congresso, busca aumentar seu peso parlamentar para poder aprovar reformas em matéria trabalhista e tributária.

"A respeito da reforma trabalhista, chegou-me uma versão sobre o que estariam apresentando. Espero que não seja isso o que vão impulsionar (no Congresso) porque vai na mesma direção de tudo o que não funcionou: temos 200.000 novos desempregados depois de ter testado elementos que teoricamente iriam ajudar", declarou Kicillof.

O mandatário provincial reiterou que está disposto a dialogar com Milei, algo que garantiu ter solicitado várias vezes. "Trata-se de coordenar políticas,, o que precisamos fazer em todas as áreas”, completou.

(Com EFE)