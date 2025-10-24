Eleições na Argentina: quais são os principais partidos o que defendem?

As eleições legislativas deste domingo, 26, na Argentina chegam com uma tensão adicional para o governo de Javier Milei. Neste final de semana, estarão em jogo 127 cadeiras da Câmara dos Deputados e 24 do Senado, podendo aumentar o poder do ultraliberal ou travá-lo de vez.

Embora o sistema argentino tenha como objetivo garantir a renovação parlamentar, as chamadas "midterms" também funcionam como um termômetro para o governo atual.

No caso de Milei, estarão em jogo as políticas econômicas radicais implementadas nos últimos dois anos, marcadas por cortes significativos em ministérios e reformas que geraram divisões na população.

Além disso, o cenário é ainda mais complexo devido à crescente polarização política na Argentina, com o confronto entre o ultraliberalismo do governo e o peronismo tradicional dominando o debate político.

La Libertad Avanza, partido de Javier Milei

O partido do presidente, La Libertad Avanza, defende um modelo de liberalismo econômico extremo que prevê a redução drástica do tamanho do Estado. Com isso, suas principais propostas incluem a eliminação de impostos, a dolarização da economia e um amplo processo de privatizações.

Em diversas ocasiões, Milei se definiu como "anarcocapitalista" e mostrou o desejo de promover reformas trabalhistas, além de cortes pesados em ministérios e gastos públicos. Na área social, o partido tem uma linha conservadora, com resistência a pautas progressistas e foco em segurança pública.

Atualmente, a bancada governista conta com apenas 37 deputados e seis senadores, o que torna difícil aprovar medidas sem negociar com outras forças. Por isso, para o governo, a prioridade máxima é aumentar esse número.

Quem são os aliados de Milei no Congresso?

Para avançar com sua agenda econômica, Milei precisou buscar apoio além do seu próprio partido. O principal aliado é o PRO (Propuesta Republicana), partido do ex-presidente Mauricio Macri, que defende uma linha liberal mais moderada.

Essa aliança tem sido fundamental para que o governo consiga aprovar projetos no Congresso. Em vários distritos, La Libertad Avanza e o PRO apresentaram listas conjuntas ou fizeram acordos eleitorais para não dividir votos.

Outros aliados de Milei incluem setores dissidentes da União Cívica Radical e alguns governadores provinciais que apoiam suas reformas econômicas. Contudo, essas alianças costumam ser instáveis e dependem de negociações caso a caso.

Fuerza Patria, a principal oposição a Milei

Do outro lado está a Fuerza Patria, que concentra a principal oposição a Milei e reúne o peronismo tradicional e o kirchnerismo. A coalizão é liderada por figuras como Cristina Fernández de Kirchner e o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Diferente do ultraliberalismo de Milei, o movimento defende a justiça social e o papel ativo do Estado na economia como forma de proteger os mais vulneráveis. Entre as propostas estão o aumento de gastos sociais, a defesa de aposentados e pessoas com deficiência, e a proteção aos serviços públicos.

A oposição peronista critica duramente as políticas de austeridade de Milei, argumentando que elas elevaram os índices de pobreza acima de 50% da população. Dessa forma, o partido tem se apresentado como uma alternativa viável para as eleições presidenciais de 2027.

Atualmente, a Fuerza Patria tem a maior bancada na Câmara dos Deputados e quer aumentar sua presença para barrar as reformas de Milei, que considera prejudiciais às classes populares.

Outras forças políticas na disputa

A Juntos por el Cambio tem se apresentado como uma terceira via de centro-direita, reunindo a União Cívica Radical e dissidentes de outras legendas.

Embora defenda o liberalismo econômico, o grupo propõe reformas mais moderadas que as de Milei, com foco na transparência e no equilíbrio fiscal.

A coalizão também é crítica tanto dos excessos ultraliberais quanto do populismo peronista, se posicionando como uma opção para eleitores que querem fugir das extremidades.

Apesar disso, seu maior desafio tem sido evitar a fragmentação em um cenário cada vez mais polarizado.

Em meio à disputa, há a presença da Frente de Izquierda, que se enquadra como partido de extrema-esquerda e defende mudanças radicais no sistema econômico, com nacionalizações e fortalecimento dos direitos trabalhistas.

Ainda que tenha pouca presença no Congresso, a frente mantém uma base fiel entre sindicatos e movimentos sociais.

Na contramão estão as Provincias Unidas, partido que surge como força regionalista, reunindo governadores de províncias do interior que defendem maior autonomia.

O grupo busca romper a polarização tradicional e representa cerca de 5% das intenções de voto.

Pesquisas mostram disputa apertada entre governo e oposição

A pesquisa mais recente do instituto AtlasIntel aponta o partido La Libertad Avanza no topo das intenções de votos, com 41,1%.

A Fuerza Patria aparece em segundo lugar, com 37,2%, seguida por Provincias Unidas (5,8%) e Frente de Izquierda (3,6%).

Com margem de erro de 1 ponto percentual, os dados mostram que o partido de Milei lidera entre homens e jovens até 34 anos, enquanto a oposição peronista tem vantagem entre mulheres e eleitores com ensino superior.

Apesar da liderança governista, analistas políticos consideram a disputa apertada, especialmente em províncias estratégicas como Buenos Aires.

Assim, o resultado pode definir não apenas o futuro imediato das reformas econômicas, mas também o cenário para as eleições presidenciais de 2027.

Saiba tudo sobre Argentina e eleições