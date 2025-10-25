Mundo

Como funcionam as eleições legislativas da Argentina?

Votações começarão neste domingo, às 8h no horário local, e os primeiros resultados serão divulgados a partir das 19h

Eleições na Argentina: entenda como funciona o processo de votação no país (Tomas Cuesta/Getty Images)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 09h31.

Tudo sobreArgentina
As eleições legislativas argentinas ocorrerão neste domingo, 26 de outubro, em um contexto de grande pressão para o presidente Javier Milei, diante da volatilidade econômica e política.

Da Casa Rosa até os lares em todo o país, há muitas dúvidas sobre a continuidade das políticas fiscais e cambiais. Além disso, o governo enfrenta um cenário de crescente crise social e escândalos de corrupção que envolve aliados, entre eles sua irmã e secretária presidencial, Karina Milei.

O pleito deste fim de semana deve funcionar como um termômetro político para Milei e determinar o futuro de seu governo.

Como funciona o processo eleitoral argentino?

As eleições legislativas na Argentina ocorrem a cada dois anos e têm como função renovar parte do Congresso Nacional, composto por duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado. O processo é escalonado para garantir continuidade e rotatividade entre os parlamentares.

Realizadas a cada dois anos, as eleições legislativas de meio de mandato — conhecidas como midterms — são parte estruturante do calendário eleitoral argentino e têm como função renovar parcialmente o Congresso Nacional.

Como os deputados argentinos são eleitos?

A Câmara dos Deputados da Argentina é composta por 257 membros, eleitos diretamente pelos cidadãos de cada província e da Cidade Autônoma de Buenos Aires, utilizando o sistema de maioria simples de votos.

A Câmara é renovada pela metade a cada dois anos. Neste ano, serão eleitos 127 representantes. O número de assentos atribuídos a cada distrito é determinado com base na população de cada província, garantindo um mínimo de cinco representantes para aquelas com menos habitantes.

Nas eleições legislativas, a Argentina adota um sistema de votação por listas. Em cada distrito, os partidos apresentam listas com a ordem de seus candidatos a serem eleitos, sem que os eleitores possam alterá-la.

Assim, por exemplo, se o partido X recebe votos suficientes para eleger cinco deputados naquele distrito, os cinco primeiros nomes da lista obtêm os cargos. 

Na apuração, contam-se os votos por partido. Legendas com menos de 3% do total de votos não têm direito a assentos naquele distrito. A distribuição dos votos é feita pelo método d’Hondt, que busca repartir os votos segundo algumas equações complexas. 

Como os senadores são eleitos?

O Senado, por sua vez, é formado por 72 membros, com a distribuição de três representantes por província e mais três pela capital federal. Diferente da Câmara, essa representação é fixa e não depende da quantidade de habitantes de cada distrito. Os senadores cumprem mandatos de seis anos, sendo renovados por terços a cada eleição legislativa.

Quem pode votar nas eleições deste domingo

O voto é obrigatório na Argentina para cidadãos entre 18 e 70 anos, o que resulta em taxas de comparecimento superiores a 70% do eleitorado em eleições nacionais. O sistema prevê sanções administrativas para quem estiver dentro dessa faixa etária e não justificar a ausência.

Para adolescentes entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo, prática semelhante à vigente no Brasil. A mesma regra se aplica a eleitores com mais de 70 anos, que podem optar por não participar do pleito.

Em caso de não comparecimento sem justificativa, o eleitor pode receber multas ou enfrentar restrições em serviços públicos e registros oficiais. A exigência de participação reforça a estrutura de rotatividade política definida pelo calendário eleitoral argentino.

As urnas estarão abertas neste domingo, das 8h às 18h no horário local, o mesmo de Brasília. A apuração costuma ser rápida, com os primeiros resultados divulgados entre 19h30 e 22h.

Por que as eleições legislativas deste domingo são decisivas para Milei?

Com uma bancada minoritária no Congresso, o governo do presidente Javier Milei enfrenta obstáculos para avançar com reformas estruturais nas áreas econômica, previdenciária e administrativa. As eleições legislativas deste domingo se tornaram estratégicas para ampliar a governabilidade do Executivo.

A meta do governo é assegurar ao menos um terço das cadeiras em cada casa legislativa. Esse percentual é suficiente para bloquear projetos da oposição e garantir maior margem para a implementação de medidas por meio de decretos presidenciais.

Segundo analistas, um resultado favorável nas urnas pode consolidar a articulação do presidente no Legislativo e preparar terreno para a disputa presidencial de 2027. Por outro lado, uma derrota eleitoral ampliaria o risco de paralisação política durante seu mandato.

A oposição peronista, organizada na coalizão Fuerza Patria, tenta ampliar sua maioria na Câmara dos Deputados. O grupo defende o papel de contrapeso às propostas de orientação ultraliberal do atual governo.

Uma terceira força tenta romper a polarização entre peronismo e governo. Trata-se da coalizão Provincias Unidas, formada por governadores de diferentes regiões. Apesar da menor representatividade, o bloco busca aumentar sua influência no novo arranjo legislativo.

