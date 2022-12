Representantes da AIEA visitam o Irã no domingo

Funcionários da agência da ONU encarregada da vigilância nuclear viajam no domingo, 18, para o Irã, para discutir a presença de material atômico em três instalações secretas — anunciou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta quarta-feira, 14.

"A convite do Irã, uma equipe técnica da AIEA estará em Teerã no domingo, 18 de dezembro, para examinar as questões pendentes previamente identificadas pelo diretor-geral, Rafael Grossi", informou a agência, em um comunicado enviado à AFP.

A AIEA pede a Teerã, regularmente, que explique a presença de materiais nucleares em três locais não declarados.

Esta questão está atrasando os esforços para reativar o acordo nuclear iraniano de 2015 com as grandes potências, que fracassou quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018, ainda no governo de Donald Trump.

"Nossa interação com a AIEA continua e esperamos poder avançar, de maneira eficaz, para eliminar os obstáculos e as ambiguidades e dar um passo à frente", disse, pouco antes, o chefe da Agência de Energia Atômica do Irã, Mohamad Eslami.

Uma delegação da AIEA deveria ter ido a Teerã em novembro. A visita foi cancelada depois que o Conselho de Governadores da agência lamentou a "falta de cooperação" do governo iraniano em Teerã para fornecer respostas "tecnicamente confiáveis".

Consequentemente, a agência declarou que não poderia garantir a autenticidade e a integridade do programa nuclear iraniano.

Na última sexta-feira, 9, Eslami afirmou que restos de urânio enriquecido do exterior foram introduzidos no país.

O acordo de 2015 concedia uma redução das sanções internacionais impostas ao Irã em troca de garantias de que o país não se equiparia com armas nucleares, um objetivo que a República Islâmica sempre negou.