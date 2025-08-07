Reino Unido detém migrantes com base em novo tratado com a França

O Ministério do Interior britânico anunciou, nesta quinta-feira, 7, a detenção de migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações. Estes serão devolvidos à França, como parte de um tratado bilateral que entrou em vigor na quarta-feira.

De acordo com um comunicado oficial do Home Office, as pessoas que chegaram ao Reino Unido em embarcações na quarta-feira ao meio-dia foram detidas e encaminhadas para centros de detenção administrativa. O Ministério não divulgou o número exato de migrantes detidos.

Objetivos do tratado franco-britânico

O tratado franco-britânico, firmado após a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Reino Unido, visa desencorajar a travessia ilegal do Canal da Mancha em embarcações precárias e superlotadas, frequentemente operadas por redes de tráfico de pessoas.

A meta é tornar essas travessias mais arriscadas para os migrantes e combater o tráfico.

Londres informou que as primeiras expulsões para a França devem ocorrer nas próximas semanas. O governo britânico se comprometeu a enviar os nomes dos migrantes detidos à França no prazo de três dias, e as autoridades francesas terão 14 dias para responder ao pedido.

Pressão política sobre o governo britânico

Em uma postagem no X (antigo Twitter), o primeiro-ministro Keir Starmer afirmou: "Quando prometi que não pouparia esforços para proteger nossas fronteiras, eu sabia o que estava dizendo." Ele enfrenta crescente pressão interna para conter o aumento das chegadas de migrantes.

Desde o início de 2025, mais de 25,4 mil pessoas atravessaram o Canal da Mancha rumo ao Reino Unido, representando um aumento de 49% em comparação com o mesmo período do ano passado.