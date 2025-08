Incêndio no Sul da França destrói 11 mil hectares, mata uma mulher e deixa vários feridos

Um incêndio, o mais intenso do atual período de verão no Sul da França, devastou 11 mil hectares e deixou uma mulher morta, ao menos nove feridos e um desaparecido, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

A vítima fatal morreu em sua residência, na localidade de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, enquanto dois civis ficaram feridos, um deles com queimaduras graves, informou a prefeitura do departamento de Aude. Uma família relatou que está sem notícias de uma pessoa nessa mesma localidade.

Mobilização e danos materiais

Veículos queimados devido a um incêndio florestal em Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, no sudoeste da França, em 6 de agosto de 2025. (Idriss BIGOU-GILLES / AFP) (Photo by IDRISS BIGOU-GILLES/AFP via G)

Cerca de 1.500 bombeiros foram mobilizados e sete deles sofreram ferimentos leves, segundo as autoridades de Aude. O balanço preliminar dos danos materiais inclui cerca de 30 veículos carbonizados e 2.500 residências sem fornecimento de energia elétrica.

Desde o início do incêndio, pouco depois das 16h (hora local) de terça-feira, o fogo se propagou rapidamente e obrigou o fechamento da rodovia A9, que margeia o Mediterrâneo e conecta a França à Espanha, entre as cidades de Perpignan e Narbonne, no Sul do país.

"Vamos deslocar equipes até a rodovia para atacar o fogo nesse ponto, que poderia funcionar como uma barreira ao avanço das chamas", declarou Lucie Roesch, subprefeita do departamento de Aude.

Evacuações e condições meteorológicas desfavoráveis

As chamas, avivadas pelo vento, se espalharam das florestas para os arbustos antes de alcançarem a vila de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, próxima a Carcassonne, onde várias casas foram queimadas.

Turistas de vários acampamentos foram evacuados preventivamente, assim como cerca de trinta residências.

"O fogo se espalha muito rapidamente, porque as condições meteorológicas são desfavoráveis. Esta é uma das zonas mais secas do departamento e o vento está forte", explicou Roesch.

O departamento de Aude está em alerta vermelho desde terça-feira devido a incêndios florestais, no início de uma onda de calor na região, segundo a agência meteorológica francesa.

Histórico de incêndios e onda de calor

Desde o início do verão, ocorreram vários incêndios neste departamento afetado pela seca. Um deles, no começo de julho — o mais importante desde 1986 — devastou 2.000 hectares e mobilizou cerca de 1.000 bombeiros nas proximidades de Narbonne.