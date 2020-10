Regiões da Espanha e da Alemanha lutam para frear o avanço da covid-19

Várias regiões da Europa estão tendo que lidar com o aumento de casos do novo coronavírus depois da reabertura das atividades econômicas. Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Rússia voltaram a registrar alta nos casos da doença na última semana.

Neste domingo, um assessor da chanceler alemã Angela Merkel disse que a Alemanha deve continuar a limitar reuniões e reprimir viagens desnecessárias enquanto o número de casos continuar a subir.

“Estamos no início de uma segunda onda e só a determinação dos políticos e da população vai decidir se podemos evitá-la ou retardá-la”, disse o chefe de gabinete da chanceler, Helge Braun, à emissora pública ARD.

A Alemanha conseguiu manter o número de novas infecções e mortes menor do que muitos de seus vizinhos, mas o número diário de novos casos saltou para mais de 4 mil desde quinta-feira, o maior desde abril.

Neste domingo, na Espanha, autoridades da Catalunha e de Navarra também anunciaram que vão impor novas restrições às reuniões públicas depois de aumentos no número de casos de covid-19. Josep Maria Argimon, secretário de saúde da Catalunha, pediu às empresas que mandem os funcionários trabalhar de casa pelos próximos 15 dias.

“Se não estabelecermos algumas medidas, podemos chegar à situação em Madri em duas ou três semanas”, disse Argimon à rádio RAC1. A capital espanhola, onde um estado de emergência foi imposto na sexta-feira para interromper o aumento nas taxas de infecção, é um dos focos da covid-19 na Europa atualmente.

Alta no número de casos

A Rússia registrou um novo recorde no número de casos diários de coronavírus neste domingo, elevando a contagem no país, o quarto com mais infecções no mundo, para 1,3 milhão.

A força-tarefa do coronavírus no país afirmou ter registrado 13.634 novos casos nas últimas 24 horas, incluindo 4.501 em Moscou. A capital, que tem quase 13 milhões de habitantes, foi a área mais atingida. Abriu dois hospitais temporários e ordenou que as empresas tivessem pelo menos 30% do pessoal trabalhando remotamente.

Na França, nas últimas 24 horas foram registradas 16.101 novas infecções pelo vírus. Apesar de alto, o número é menor do que as quase 27.000 infecções confirmadas no dia anterior pelo Ministério da Saúde.

Já o Reino Unido registrou 12.872 novos casos diários de covid-19 neste domingo, uma queda em relação aos 15.166 casos relatados no dia anterior, mostraram dados do governo.

Aos finais de semana, os números tendem a ser mais baixos devido à quantidade menor de funcionários nos hospitais e nos laboratórios.

Desde que a pandemia começou, já foram registrados 37,24 milhões de casos pelo mundo. O número de mortos, de acordo com a Reuters, é de 1,072 milhão. Estados Unidos, Brasil e Índia são os países com maior número absoluto de mortes atualmente. No último sábado, o Brasil ultrapassou a marca de 150.000 vidas perdidas pela doença.