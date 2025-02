Reconstrução da Ucrânia exigirá US$ 524 bilhões, afirma a ONU

A reconstrução da Ucrânia exigirá US$ 524 bilhões (cerca de R$ 3,02 trilhões) ao longo da próxima década, de acordo com uma avaliação publicada nesta terça-feira pela ONU, que foi preparada em colaboração com o Banco Mundial e a Comissão Europeia.

O valor é quase três vezes o Produto Interno Bruto (PIB) atual da Ucrânia, segundo um comunicado divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que relata as conclusões do estudo.

As estimativas surgem no momento em que Kiev negocia com os Estados Unidos para assinar um acordo que pode levar à criação de um fundo de investimento que seria financiado com dinheiro dos recursos naturais ucranianos e garantiria a participação americana na reconstrução da Ucrânia.

De acordo com um estudo da ONU, do Banco Mundial e da Comissão Europeia, o sistema energético, que é regularmente bombardeado pela Rússia, é uma das questões urgentes que exigirá mais dinheiro. Outras prioridades incluem o setor agrícola e a reconstrução da infraestrutura de transporte e de imóveis destruídos durante a guerra.

O PNUD enfatiza a importância de atrair investimentos do setor privado para ajudar a reconstruir a Ucrânia e restaurar sua economia, observando que muitas empresas já começaram a reparar infraestruturas e a trabalhar na produção de biogás e na instalação de painéis solares e na geração de energia a gás para colocar o sistema energético de volta nos trilhos.

Por meio de sua iniciativa ESCO, que fornece instrumentos de financiamento e oportunidades para empresas, o PNUD está trabalhando para atrair investidores privados para impulsionar a reconstrução e modernização do sistema energético ucraniano, destacou o programa da ONU no comunicado.