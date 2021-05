Reabertura de restaurantes em Manhattan tem falta de mão de obra

Os restaurantes de Manhattan estão lutando contra uma escassez de mão de obra que ameaça prejudicar a reabertura do setor. Funcionários experientes de restaurantes, que deixaram Nova York durante o lockdown do ano passado, não têm pressa em voltar enquanto os turistas e empregados de escritórios ainda estão em casa.

Depois de um ano de pandemia, a escassez está obscurecendo os sinais de esperança para restaurantes, enquanto a cidade se esforça para reabrir totalmente em julho. Isso está colocando em apuros donos de restaurantes como Mark Fox.

O presidente e fundador do Fox Lifestyle Hospitality Group é dono de quatro restaurantes em Manhattan, mas está preocupado com a possibilidade de que as estreias de outros dois marcadas para o terceiro trimestre sejam adiadas porque ele não consegue encontrar funcionários.

“A falta de pessoal é real”, disse Fox, que já havia adiado a reabertura do White Oak Tavern em Greenwich Village. “Não quero perder receita, mas não vou perder a reputação do restaurante ao tentar abri-lo com funcionários mal treinados.”

As dificuldades da indústria de restaurantes representam um grande obstáculo para a recuperação mais ampla em Manhattan, onde eles têm uma relação simbiótica com escritórios e hotéis. Com apenas 16% dos funcionários de escritórios de volta às suas mesas em 21 de abril, o caminho é difícil. Para administrar seus negócios de maneira adequada, Fox precisa contratar mais 60 funcionários. Ele precisará de sorte para encontrá-los.

Em uma cidade onde cerca de 5.000 restaurantes fecharam desde março do ano passado, alguns funcionários do setor que se mudaram durante a pandemia não planejam retornar. Outros mudaram de ocupação para trabalhar em setores nos quais os horários são mais razoáveis. E há quem prefira ficar desempregado nos próximos meses a trabalhar em um restaurante meio vazio. Mais trabalhadores estão indo para os Hamptons e outros pontos quentes, onde os jantares são fartos e gorjetas robustas são garantidas.

Mesmo com as dificuldades de pessoal, o aluguel está em alta. Os negócios de alimentos e bebidas foram responsáveis por 50% de todos os novos contratos de varejo no primeiro trimestre, segundo dados da Cushman & Wakefield. Muitos dos negócios se concentraram em bairros com tendência residencial, como Upper East Side e West Village. Mas os empresários também estão começando a apostar no renascimento dos distritos comerciais a longo prazo.

O chef José Andrés - indicado ao Prêmio Nobel de 2019 por seu trabalho sem fins lucrativos - está montando um posto avançado de seu famoso restaurante mediterrâneo Zaytinya no novo Ritz-Carlton New York em Nomad neste outono. Marcus Samuelsson concordou em alugar um espaço na base do edifício Starrett-Lehigh de West Chelsea para um novo restaurante e conceito culinário.

O Delmonico e a rede de restaurantes Urbanspace assinaram contratos na Times Square e no distrito financeiro, respectivamente, no início deste ano. “Ajuda o fato de que os aluguéis são obviamente mais favoráveis do que seriam há um ou dois anos”, disse Michael Hirschfeld, vice-presidente da corretora Jones Lang LaSalle. “Estou vendo alguns aluguéis que são 50% mais baratos comparados ao final de 2019.”

No curto prazo, muitos restaurantes estão sobrevivendo com menos funcionários, reduzindo o horário comercial ou compartilhando empregados com outros estabelecimentos. Joseph Smith, dono da rede Bobby Van’s Steakhouse, disse que tem cerca de 50 funcionários e atrasou a reabertura de dois pontos, perto da Times Square e do Rockefeller Center.

“Wall Street não está de volta a todo vapor e os chefes que fazem o entretenimento não estão na cidade - eles estão na Flórida ou nos Hamptons”, disse Smith. “Alguns negócios estão voltando, mas é um processo lento. Mesmo se eu trouxer 40 pessoas para o almoço em vez de 140, ainda preciso ter uma equipe como se fossem 100 pessoas.”

