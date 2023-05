Quem é Guillermo Lasso, presidente do Equador que dissolveu o parlamento

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, dissolveu a Assembleia Nacional equatoriana e convocou novas eleições no país. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira, 17, um dia após o Congresso submeter Lasso ao seu segundo processo de impeachment.

Lasso, de 67 anos, é um político da direita conservadora e liberal do Equador. Ele é um ex-executivo do setor bancário e tomou posse como presidente do país em maio de 2021. Nas eleições daquele ano, ele venceu o candidato de esquerda, o economista Andrés Arauz.

Essa foi a segunda vez que Lasso teve o mandato ameaçado por um processo de impeachment. Em junho de 2022, o Parlamento tentou, por votação direta, destituí-lo durante os protestos contra o alto custo de vida no país. Na ocasião faltaram 12 votos para concretizar a destituição em meio a uma grave crise política.

No processo de impeachment que seria votado no sábado, Lasso era acusado de suposto peculato na gestão da estatal Frota Petroleira Equatoriana (Flopec). Ele teria prosseguido com um contrato assinado antes de sua posse para o transporte de petróleo bruto com o grupo internacional Amazonas Tanker, que provocou prejuízo superior a US$ 6 milhões (29,4 milhões de reais, na cotação atual).

O político nega a acusação e afirma que seu governo fez alterações em um contrato assinado anos antes de ele assumir o cargo, conforme orientação da Controladoria-Geral do Equador. O presidente não foi processado por nenhum crime na justiça comum e garantiu que apresentou uma denúncia ao Ministério Público em 2022 para investigar o caso.

Lasso justifica decisão de dissolver o Congresso